San Juan volvió a recibir un fuerte respaldo de quienes mejor conocen el evento: los atletas. Según el informe oficial "Experiencia del Participante" del Ironman 70.3 San Juan 2026, el 84,6% de los competidores manifestó su intención de regresar a la provincia, mientras que cerca del 85% expresó su deseo de que la competencia continúe realizándose en territorio sanjuanino, consolidando a la provincia como una de las sedes favoritas del circuito. La carrera registró además un nivel de satisfacción general del 93,9%, una cifra que la posiciona entre las mejores competencias de Argentina y del mundo.

La encuesta fue respondida por 355 atletas de los 1.162 participantes que formaron parte de la edición disputada el 29 de marzo. Los resultados reflejan no solo una valoración positiva de la organización, sino también el impacto turístico que genera el evento. El 23,1% de los encuestados visitó San Juan por primera vez y el 41,6% llegó acompañado por familiares o amigos, transformando la competencia en una experiencia vacacional para grupos completos.

Los indicadores de calidad también mostraron niveles de aprobación muy elevados. La limpieza de la ciudad y del circuito obtuvo un 93,2% de aceptación, la relación precio-calidad alcanzó el 91,7% y la oferta gastronómica recibió una valoración positiva del 83,7%. A su vez, el transporte local fue aprobado por el 77,3% de los participantes y las opciones de entretenimiento por el 75,4%.

El estudio también reveló que la mayoría de los atletas tenía entre 35 y 54 años y que el evento mantuvo un fuerte perfil internacional. Si bien el 82% de los participantes fueron argentinos, la competencia recibió representantes de más de 20 países, entre ellos Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Alemania, Reino Unido, México y Suiza.

Otro dato relevante es el esfuerzo realizado para llegar a la provincia. El 71,3% de los encuestados recorrió más de 1.000 kilómetros para participar y el 63,7% utilizó automóvil o camioneta como medio de transporte. Además, la mitad eligió alojamientos temporarios y más de un tercio se hospedó en hoteles, con estadías promedio de entre tres y cuatro noches.

El impacto económico también fue significativo. Durante el fin de semana de competencia, San Juan recibió más de 5.000 visitantes y registró niveles de ocupación hotelera superiores al 85%, números que fortalecen la estrategia de posicionar a la provincia como destino de turismo deportivo.

La apuesta continuará durante todo 2026. Por primera vez en la historia, San Juan será la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias de la franquicia: el Ironman 70.3, el 51.50 y el Ironman de distancia completa, una decisión que refleja la confianza de la organización internacional en la plaza sanjuanina y en la respuesta de los atletas.