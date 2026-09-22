El Gobierno nacional confirmó este martes 22 de septiembre que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras avanzan los preparativos para recibir al pontífice.

León XIV estará en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Para el resto de las jornadas, el Ejecutivo analiza medidas específicas únicamente en las jurisdicciones alcanzadas por la agenda papal.

Qué pasará el 9 de noviembre

El lunes 9, jornada que será feriado en todo el país, León XIV comenzará sus actividades con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezará una misa multitudinaria en la zona del Monumento de los Españoles. La agenda también contempla un encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina, una reunión con representantes de distintas religiones en el Palacio San Martín y una celebración junto a obispos en la Catedral Metropolitana.

Qué ocurrirá el 10 y 11 de noviembre

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba, donde encabezará una misa y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia. Más tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Para esa jornada, el Gobierno analiza si habrá una medida especial limitada a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no fue confirmada oficialmente.

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en Argentina. Está previsto que visite un complejo penitenciario y posteriormente se traslade a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

También se evalúa establecer una jornada especial en los lugares alcanzados por las actividades de ese día, pero por el momento la única fecha confirmada como feriado nacional es el lunes 9 de noviembre.

La visita de León XIV a la Argentina

El pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre. Ese día será recibido en Buenos Aires y tendrá, entre otras actividades, un encuentro privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La visita se extenderá hasta el miércoles 11 y será la primera de un Papa a la Argentina en 38 años. El recorrido forma parte de una gira regional que también incluye Uruguay y Perú.