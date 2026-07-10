Glencore Pachón finalizó su campaña 2025-2026 con un balance que destaca el fuerte impacto en el empleo local: durante la construcción de dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos, el 90% de los 120 trabajadores directos fueron residentes de Calingasta. La obra, ejecutada entre julio de 2024 y enero de 2026, demandó una inversión de 15 millones de dólares. La construcción estuvo a cargo de la empresa sanjuanina Minera Zlato SRL.

En el plano técnico, la campaña alcanzó 21.246 metros de perforación distribuidos en 53 pozos, destinados a profundizar estudios de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría para el modelado del yacimiento. Los puentes fueron construidos en hormigón armado, con fundaciones sobre pilotes y capacidad para soportar cargas de hasta 75 toneladas por mano de circulación.

La campaña también generó un fuerte impacto en el empleo calificado. El equipo de geología estuvo integrado por 60 profesionales: 30 empleados directos y 30 profesionales sanjuaninos contratados para esta etapa. En el momento de mayor actividad, más de 600 personas de San Juan y comunidades cercanas trabajaron a través de empresas proveedoras y contratistas.

Durante 2025, Glencore Pachón destinó 44,5 millones de dólares en compras y servicios a empresas de San Juan. De ese total, el 31% correspondió a proveedores y contratistas de Calingasta.

Además, se inauguró una nueva testigoteca en el campamento Pampa del Indio, con una superficie de 2.500 metros cuadrados y una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, que permitirá resguardar muestras de roca obtenidas desde 1969. También se ejecutaron mejoras como la ampliación de módulos habitacionales en los campamentos Pachón y Carnicería, la colocación de luminarias solares y la instalación de nuevas instalaciones sanitarias.

En materia de seguridad, la campaña alcanzó 3 millones de horas trabajadas sin lesiones ni incidentes ambientales, en línea con los estándares de Glencore.

En términos de impacto social y desarrollo de proveedores, Glencore Pachón destinó en 2025 alrededor de $500 millones a programas de educación, capacitación, fortalecimiento institucional y apoyo a emprendimientos de las comunidades vinculadas al proyecto. La compañía también recibió el Sello de Compromiso con la Alfabetización por su participación en el programa provincial "Comprendo y Aprendo", una iniciativa que en 2026 alcanzará cerca de 800 establecimientos educativos y más de 66.000 estudiantes en toda la provincia.