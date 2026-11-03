El abogado de Nancy Godoy aseguró que la docente fue torturada antes de morir

El abogado de la familia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, aseguró que la mujer fue torturada antes de morir. Gustavo Briend calificó el femicidio como “un hecho sádico” y sostuvo que las lesiones habrían sido provocadas por distintas personas.

“Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”, afirmó el letrado durante una entrevista con Radio Dos Corrientes. Sus declaraciones se conocieron mientras los investigadores esperan los resultados complementarios de la autopsia y buscan determinar dónde ocurrió el crimen.

Las lesiones bajo investigación

Briend señaló que las características de las heridas son uno de los aspectos centrales de la investigación. Según su interpretación, los cortes en distintas partes del cuerpo indicarían que hubo intención de hacer sufrir a la víctima.

El abogado también planteó que Nancy podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, consideró que las características de las heridas podrían indicar la participación de varias personas.

Los detenidos y las próximas medidas

Por el crimen fueron detenidos Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, señalados como presuntos participantes. En tanto, Ernesto Bordón permanece privado de su libertad por falso testimonio.

Briend no descartó que se produzcan nuevas detenciones y destacó la importancia de las declaraciones previstas en la causa. La investigación continúa con el análisis de las pruebas forenses para reconstruir cómo ocurrió el femicidio y determinar las responsabilidades de cada acusado.