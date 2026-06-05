La Feria Agroproductiva volverá este sábado al Paseo de las Palmeras con una amplia oferta de productos regionales y servicios para toda la comunidad. Sin embargo, desde la organización informaron una modificación importante ya que el acceso será por el Parque de Mayo para quienes planeen asistir.

Fuentes oficiales destacaron que el acceso al predio será exclusivamente por el Parque de Mayo y no por calle Urquiza, como sucede habitualmente. La medida busca ordenar el ingreso de visitantes y facilitar la circulación durante la jornada.

La actividad se desarrollará este sábado 6 de junio, entre las 9:30 y las 14 horas, en el tradicional Paseo de las Palmeras, uno de los espacios más concurridos para la comercialización de productos elaborados por productores y emprendedores sanjuaninos.

Durante la feria, los asistentes podrán adquirir hortalizas frescas, huevos, aceites de oliva, vinos, dulces, conservas, productos gourmet, panificados, plantas y una amplia variedad de artículos elaborados en distintos puntos de la provincia.

Además de los puestos de venta, la jornada contará con diversas propuestas destinadas a la comunidad. Entre ellas se destacan el programa Cambio Verde, el acompañamiento de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos Humanos, un Vacunatorio Móvil, la campaña invernal de cítricos y un Punto SUBE para realizar trámites y consultas.

Uno de los atractivos será nuevamente Cambio Verde, iniciativa que permite intercambiar materiales reciclables por vouchers para utilizar en la propia feria. Para participar, los vecinos deberán acercar al menos 20 elementos reciclables y podrán acceder a beneficios para realizar compras en los distintos puestos.

Asimismo, se informó que durante la jornada también se recibirán residuos electrónicos, con el objetivo de promover una adecuada disposición de este tipo de materiales y fomentar prácticas vinculadas al cuidado ambiental.

Desde la organización invitaron a las familias sanjuaninas a participar de la propuesta y recordaron que el ingreso deberá realizarse por el Parque de Mayo debido a la modificación implementada para esta edición.