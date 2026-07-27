El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, afirmó que las primeras pericias sobre el siniestro vial ocurrido en Caucete, donde murieron dos jóvenes de 19 y 21 años, orientan la investigación hacia una presunta falla humana. El funcionario aclaró que todavía restan estudios técnicos, aunque aseguró que, por el momento, no existen elementos que indiquen la participación de terceros ni desperfectos mecánicos comprobados.

"Con las primeras pericias que pudimos realizar no encontramos participación de terceros. Tampoco hallamos frenadas, marcas de otro vehículo ni indicios de que un animal se haya cruzado en el recorrido. Hoy nos inclinamos por la hipótesis de una falla humana, aunque la posibilidad de una falla mecánica todavía deberá ser determinada por las pericias correspondientes", sostuvo Díaz.

El fiscal explicó que la escena del hecho permitió reconstruir parte de la secuencia. "Las huellas muestran que el vehículo tomó la banquina. Allí existe una especie de zanjón y, tras impactar contra un terraplén, el utilitario habría salido despedido hasta chocar violentamente contra un árbol y una pilastra", señaló.

Cómo ocurrió el siniestro

El accidente ocurrió alrededor de las 5 del domingo sobre Ruta 20, unos 700 metros al este del puente de Caucete. Federico Ponce, de 21 años, conducía una Peugeot Partner en dirección este junto a Emilce Daiana Díaz, de 19 años. Ambos eran oriundos de Caucete y, según las primeras averiguaciones, regresaban a sus domicilios cuando se produjo el impacto fatal.

"La violencia del choque fue extrema. El vehículo quedó completamente destruido y el techo terminó desprendido, lo que refleja la magnitud del impacto", indicó el fiscal.

Pericias pendientes

Díaz confirmó que ya se realizaron los análisis de rigor, entre ellos los estudios toxicológicos y de alcoholemia, cuyos resultados estarán disponibles en los próximos días.

"Las muestras ya fueron tomadas y esos informes suelen demorar hasta miércoles o jueves. También esperamos la pericia médica que permitirá conocer con mayor precisión las lesiones que causaron el fallecimiento de ambos ocupantes", explicó.

El fiscal agregó que tanto el conductor como la acompañante llevaban colocado el cinturón de seguridad y que los airbags se activaron durante el choque. "Las medidas de protección funcionaron, pero no fueron suficientes debido a la enorme violencia del impacto", concluyó.