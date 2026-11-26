El Tribunal de Apelación de París confirmó este jueves que el actor francés Gérard Depardieu, de 77 años, será juzgado ante un tribunal penal por presunta violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould.

Aunque los magistrados ratificaron la elevación a juicio —que había sido ordenada en 2025 por un juez de instrucción y apelada por la defensa—, acotaron el proceso a uno de los dos episodios denunciados por la intérprete en agosto de 2018 en la residencia parisina del actor.

En concreto, la Cámara resolvió mantener la acusación únicamente por los hechos ocurridos el 7 de agosto de 2018 y dictó el sobreseimiento respecto del segundo episodio, denunciado el 13 de agosto de ese mismo año, cuando Arnould tenía 22 años y atravesaba un cuadro de anorexia. La defensa de Depardieu —quien niega las acusaciones y ya había sido imputado en 2020— aún dispone de la instancia de recurrir ante la Corte de Casación, máximo tribunal francés que controla la correcta aplicación de la ley sin volver a evaluar las pruebas.

La abogada de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, calificó el fallo como un alivio para su representada y aseguró que se encuentra preparada para afrontar el proceso oral. En caso de ser hallado culpable, Depardieu podría enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

Una condena firme y otra denuncia

La confirmación del juicio se conoce pocos días después de que el protagonista de más de 200 películas y series desistiera de apelar otra sentencia en su contra, dejando firme una condena dictada en mayo de 2025 a 18 meses de prisión en suspenso por agresiones sexuales cometidas contra una encargada de vestuario y una asistente de dirección durante el rodaje de Les volets verts (2021). Tras renunciar al recurso, el intérprete difundió un comunicado con disculpas públicas: “Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”.

Paralelamente, la fiscalía de París abrió una nueva investigación judicial —con constitución de parte civil y a cargo de la policía judicial— a partir de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una actriz de origen europeo oriental, identificada bajo el seudónimo de Alexandra (entonces de 32 años), por presuntos abusos ocurridos en diciembre de 2018 durante la filmación de Thalasso en el hotel Thalazur de Cabourg, Normandía.

De acuerdo con la presentación judicial, los hechos sucedieron durante el rodaje de una escena en una suite donde, según relata la denunciante, fue obligada a beber alcohol y sometida a situaciones sexuales que no figuraban en el libreto. La causa alcanza a tres figuras centrales de la cultura francesa —que aún no fueron interrogadas y conservan la presunción de inocencia— bajo distintas imputaciones:

Agresión grupal

Michel Houellebecq (escritor, 70 años): señalado por agresión sexual y complicidad de violación en grupo; la actriz sostiene que la llevó hasta una cama y la besó sin su consentimiento antes de que el actor la sometiera sexualmente.

Guillaume Nicloux (director del filme): acusado por complicidad de violación y agresión sexual en grupo, además de la presunta grabación de imágenes de carácter sexual que habrían vulnerado la intimidad de la mujer.

Según consta en la denuncia, tras el rodaje la actriz y la productora acordaron destruir el material filmado. Por su parte, Nicloux reconoció cambios imprevistos durante la escena atribuyéndolos a la libertad actoral, aseguró no haber advertido coacción física o verbal y pidió disculpas posteriormente.

La denunciante explicó que durante años no se animó a acudir a la Justicia por vergüenza y decidió hacerlo recién tras conocerse la condena dictada contra Depardieu en 2025.