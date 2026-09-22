Los trabajadores de la construcción que se sumen a las obras de Vicuña en la alta cordillera sanjuanina cobrarán un 40% más que en una obra convencional, según pudo confirmar DIARIO HUARPE con fuentes gremiales al tanto de las negociaciones. El dato no fue incluido en el comunicado oficial que difundieron este lunes Vicuña y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) tras firmar un acuerdo marco para la construcción del megaproyecto de cobre.

El adicional responde a la altura en la que se desarrollarán los trabajos. Los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, que integran el proyecto Vicuña, están ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un entorno que exige condiciones laborales específicas por las características físicas y climáticas de la alta montaña.

El convenio firmado este lunes reconoce “adicionales vinculados a las tareas desarrolladas en altura” y compensaciones por los rosters —los esquemas de días de trabajo en cordillera seguidos de períodos de descanso—, aunque el documento difundido públicamente no precisa montos ni porcentajes.

El piso para todo lo que viene

El antecedente también adquiere relevancia frente a los proyectos de cobre que avanzan en San Juan. Vicuña se perfila como el emprendimiento de mayor escala entre los que proyectan ingresar en etapa de construcción, mientras que Los Azules, Altar y otros desarrollos avanzan en paralelo.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, el acuerdo alcanzado con Vicuña funcionará como referencia para las futuras negociaciones que Uocra encare con otras compañías mineras.

Esto no implica necesariamente que el adicional del 40% vaya a repetirse de manera idéntica en todos los proyectos. Las condiciones pueden variar según la altura, ubicación, modalidad de trabajo y características de cada yacimiento. Sin embargo, fuentes gremiales indicaron que el convenio con Vicuña establece una referencia a partir de la cual podrán desarrollarse las próximas negociaciones laborales vinculadas con la construcción minera en San Juan.

El convenio fue firmado en Buenos Aires por Ron Hochstein, CEO de Vicuña; José Morea, Country Director de la compañía en Argentina; y Gerardo Martínez. Establece un marco común de condiciones laborales para las empresas contratistas y subcontratistas que trabajen en las distintas etapas del proyecto, con el objetivo de que esas condiciones no dependan de cada contratista, y complementa el convenio colectivo vigente para la actividad de la construcción.

La firma se suma al trabajo que Vicuña y Uocra vienen desarrollando en materia de formación. Semanas atrás, la compañía había acordado con la Fundación Uocra la implementación en San Juan de programas de capacitación en operación de maquinaria pesada y oficios especializados, orientados a ampliar la disponibilidad de mano de obra local para las próximas etapas de construcción.

“Un proyecto de esta envergadura requiere que trabajemos desde el inicio con quienes formarán parte de su desarrollo. Este acuerdo nos permite hacerlo sobre una base de diálogo, reglas claras y condiciones de trabajo adecuadas, especialmente dado el entorno exigente de la alta montaña”, había señalado Hochstein al oficializarse el convenio.

Un antecedente inédito

El acuerdo tiene, además, un antecedente particular para la conducción nacional del gremio. Según indicaron fuentes de Uocra a este medio, es la primera vez que Gerardo Martínez, secretario general del sindicato, firma un convenio de estas características directamente con una empresa minera.

El gremio de la construcción tiene una extensa presencia en obras públicas, viales y energéticas, pero este acuerdo establece un marco específico para los trabajadores que participarán de la construcción de un proyecto minero de la escala de Vicuña.