El acusado de matar al jubilado de Villa del Carril seguirá preso en el Penal

La Justicia de San Juan resolvió prorrogar por 180 días la prisión preventiva de Ángel Nahuel Flores, acusado por el homicidio de Mario Alberto Alday. El magistrado Gerardo Fernández Caussi tomó la decisión tras el pedido del fiscal Sebastián Gómez, quien solicitó más tiempo para avanzar en las etapas de la causa. La medida cautelar que pesaba sobre el imputado tenía como fecha de vencimiento el próximo 28 de agosto.

El hecho investigado ocurrió en Villa del Carril, donde el jubilado de 78 años fue hallado sin vida en su domicilio. Según la reconstrucción oficial, la víctima se encontró con Flores en la zona de avenida Rawson y Santa Fe antes de trasladarse hacia la vivienda en el vehículo de Alday. Una vez en el lugar, el acusado habría aprovechado la vulnerabilidad del hombre, quien era extrabajador de la Universidad Nacional de San Juan, para atacarlo después de un encuentro íntimo.

La fiscalía sostiene que el imputado golpeó y ató de manos y pies a la víctima, provocándole la muerte por asfixia mecánica por sofocación. Tras el ataque, habría sustraído dinero, relojes y una billetera antes de intentar incendiar la propiedad con papeles y prendas de vestir para borrar rastros. Registros de cámaras del Cisem y de seguridad privada permitieron reconstruir su huida hacia una casa abandonada donde se habría deshecho de la ropa que vestía.

Flores cuenta con dos condenas penales anteriores y había salido de prisión hace apenas dos meses tras cumplir una pena por la muerte de un bebé en 2014. Además de la extensión de su detención en el Penal de Chimbas, el juez dispuso que la Investigación Penal Preparatoria se prolongue por ocho meses adicionales. En la causa también permanece vinculado Iván Gamboa, aunque recuperó la libertad recientemente mientras se define su situación.