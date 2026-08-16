El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, sumará desde el martes 18 de agosto un nuevo frente de trabajo en el anillo interno de avenida Circunvalación. La intervención forma parte de la obra de repavimentación que busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad en una de las principales vías de tránsito de la provincia.

El sector intervenido estará ubicado entre la rampa de salida hacia calle Urquiza y la próxima rampa de acceso, situada después de esa arteria. Para avanzar con las tareas previstas, ese tramo permanecerá cerrado a la circulación desde las 14 horas.

Bacheo y reparación de grietas

Entre las principales tareas previstas se encuentra el sellado de fisuras y grietas, además de trabajos de bacheo sobre la calzada. Estas intervenciones permitirán recuperar sectores deteriorados del pavimento y mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos también contemplan el reacondicionamiento de las banquinas con material granular e imprimación. De esta manera, la intervención abarcará distintos sectores del corredor y no solamente la carpeta de rodamiento.

Renovarán elementos de seguridad

El plan de obras incluye además trabajos sobre distintos elementos vinculados a la seguridad vial. En ese marco, se realizará la extracción de barandas metálicas y postes, junto con el reemplazo de postes metálicos.

Estas tareas buscan acompañar la recuperación del tramo con mejoras en la infraestructura que rodea la calzada. El objetivo es avanzar con una intervención integral sobre el sector del anillo interno.

Cómo será la circulación

Los conductores que circulen por el anillo interno deberán continuar por el lateral de Circunvalación durante el desarrollo de las obras. Luego podrán reincorporarse a la avenida mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Urquiza.

La zona contará con señalización preventiva y cartelería de orientación para indicar el recorrido alternativo. Desde Vialidad solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones, reducir la velocidad y circular con precaución.

Una obra que modificará el tránsito

El nuevo frente de trabajo permitirá continuar con las tareas de repavimentación previstas sobre el anillo interno de Circunvalación. Mientras duren las intervenciones, los conductores deberán prestar especial atención a la señalización y contemplar el desvío establecido.