La investigación judicial por presuntas irregularidades en el fútbol argentino puso bajo análisis al árbitro sanjuanino, Emanuel Ejarque, por pagos de dinero recibidos entre 2021 y 2022 desde cuentas vinculadas a empresas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente, que se tramita en la Justicia federal, incluye el estudio de movimientos financieros, documentación contable y vínculos entre distintos actores del ámbito deportivo.

En ese contexto, el árbitro involucrado salió a responder públicamente y rechazó cualquier irregularidad en los movimientos observados. “Los fondos que se mencionan corresponden exclusivamente a ingresos por publicidad y están debidamente documentados”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE al referirse a las transferencias incluidas en el expediente.

El árbitro explicó que los ingresos están vinculados a su participación en un programa radial desarrollado entre 2021 y 2023, en el que se gestionaban auspicios comerciales. “Se trataba de un espacio que contaba con sponsor, como ocurre en la mayoría de los programas de comunicación”, señaló Ejarque, al detallar el origen de los pagos.

Según su versión, la empresa mencionada en la causa era auspiciante del ciclo y realizaba transferencias mensuales como parte de ese acuerdo. “Cuento con todas las facturas y comprobantes que acreditan cada pago recibido y el concepto correspondiente”, sostuvo, al tiempo que remarcó que las menciones comerciales se realizaban al aire.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa, se detectaron al menos ocho transferencias realizadas entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por un monto total de $362.000, cifra que equivale aproximadamente a US$3.800 al tipo de cambio de ese período. Los giros habrían sido efectuados desde una cuenta de la firma Malte SRL, señalada en la investigación como parte de un esquema bajo análisis por su posible conexión con entornos dirigenciales del fútbol argentino.

Sin embargo, el escándalo estalló cuando una nota publicada por Clarín dio a entender que Ejarque y otro árbitro, Fernando Espinoza, recibieron pagos por parte de AFA para presuntamente arrwgelar partidos que le convenían a los dirigentes del ente del fútbol argentino.

Críticas al tratamiento del caso

En su descargo, el árbitro también cuestionó la interpretación pública de la investigación y apuntó contra la cobertura mediática. “Se ha generado una lectura parcial de los hechos, sin considerar la documentación que respalda cada movimiento”, expresó Ejarque.

Asimismo, insistió en que los ingresos fueron declarados y no presentan inconsistencias. “No existe ningún tipo de irregularidad en las transferencias observadas, ya que responden a actividades lícitas y comprobables”, afirmó.

Otros movimientos y alcance de la causa

El expediente judicial también analiza la trazabilidad del dinero con el objetivo de reconstruir el circuito financiero completo, mediante cruces de datos, informes contables y registros bancarios. En ese marco, Ejarque reconoció otros movimientos vinculados a su actividad profesional. “Algunas transferencias estuvieron destinadas a la compra de equipamiento para la formación arbitral, como proyectores y computadoras”, explicó.

La causa forma parte de una investigación más amplia que incluye a otros árbitros y actores del fútbol argentino, entre ellos Fernando David Espinoza, también mencionado por una transferencia puntual en 2020. “Estoy tranquilo y a disposición de la Justicia para esclarecer cualquier duda”, concluyó el árbitro sanjuanino, mientras continúa el avance del expediente.