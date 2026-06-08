El Mundial 2026 todavía no comenzó a rodar y las polémicas extrafutbolísticas ya se instalaron en el centro de la escena internacional. En las últimas horas, se conoció un grave incidente migratorio en una de las sedes anfitrionas que sacudió los pasillos de la FIFA: Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia seleccionado de forma oficial para impartir justicia en el certamen ecuménico, fue deportado por las autoridades norteamericanas tras serle denegado el ingreso al país.

El juez de 33 años, que formaba parte del selecto grupo de los 52 colegiados principales designados para la Copa del Mundo, arribó a un aeropuerto estadounidense y fue enviado de inmediato en un vuelo de regreso hacia Turquía. De confirmarse la sanción migratoria definitiva, el africano se perderá el hito más trascendental de su carrera profesional.

Una trayectoria intachable en el continente africano

Artan recibió la insignia internacional de la FIFA en el año 2018 y, a partir de allí, edificó una reputación intachable dentro del arbitraje de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). En su currículum ostenta haber dirigido partidos calientes en las Eliminatorias Africanas, la Copa Africana de Naciones y la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF, donde acumuló un total de nueve compromisos oficiales de alta exigencia.

Las estadísticas respaldaban con creces su citación para la cita norteamericana: registraba seis encuentros de clasificación mundialista y 36 tarjetas amarillas en el plano continental de clubes, manteniendo una conducta sobria y sin registrar expulsiones directas en su historial internacional.

Un hito histórico que quedó al borde de la cancelación

La presencia del réferi somalí en tierras estadounidenses tenía un componente emotivo y simbólico gigante para el deporte de su nación. Somalia jamás en la historia de la disciplina había logrado colocar a un árbitro en una Copa del Mundo absoluta. Su designación marcaba un quiebre para el arbitraje de la región, que ahora tambalea por cuestiones puramente burocráticas y gubernamentales.

La FIFA todavía no emitió un comunicado oficial sobre este escándalo ni detalló cuáles serán los pasos legales o institucionales a seguir para intentar destrabar la situación del juez afectado.

Alerta por trabas migratorias a otras delegaciones

La drástica situación vivida por Artan no parece ser un hecho del todo aislado de cara a la competencia que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Según diversos reportes de prensa, las delegaciones oficiales de Irak e Irán también habrían sufrido serios obstáculos de visado para ingresar a los Estados Unidos durante la última semana de preparación. Estos episodios reavivaron de forma inmediata el debate geopolítico sobre el endurecimiento de la gestión migratoria estadounidense en eventos deportivos de magnitud global.