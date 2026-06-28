Cuando todo indicaba que podía convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, el defensor argentino Valentín Barco tomó una decisión inesperada: rechazó la propuesta del conjunto español y optó por permanecer en el Como de Italia, donde considera que tendrá más oportunidades para seguir sumando minutos y continuar con su desarrollo futbolístico.

La posibilidad de llegar al club español surgió luego de que el Real Madrid analizara reforzar el sector izquierdo de la defensa con un futbolista joven y de proyección. El nombre del ex Boca Juniors apareció entre las alternativas que manejaba la dirigencia, pero finalmente el propio jugador decidió no avanzar con la negociación.

Según trascendió, Barco entendió que un desembarco inmediato en el conjunto madrileño podía limitar su participación debido a la fuerte competencia interna. Por ese motivo, junto a su entorno, resolvió priorizar la continuidad en el fútbol italiano, donde viene consolidándose y considera que puede seguir creciendo antes de afrontar un desafío de semejante magnitud.

El lateral argentino continuará así en el Como, equipo que apuesta fuerte por el proyecto deportivo y que logró convencer al futbolista de mantenerse en el plantel. La decisión también fue respaldada por el cuerpo técnico, que lo considera una pieza importante para la próxima temporada de la Serie A.

La noticia generó repercusión en Europa por tratarse de un caso poco habitual. Son escasos los futbolistas que rechazan una oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid, aunque Barco privilegió su proyección deportiva por encima del impacto que representa incorporarse al club más ganador de la Liga de Campeones.

Con apenas 22 años, el defensor apuesta a consolidarse en Italia y mantener el nivel que también le permita seguir siendo considerado por la Selección Argentina. Su objetivo es sumar experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo antes de dar un nuevo salto en su carrera.