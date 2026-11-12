Emiliano “Dibu” Martínez está en duda para el amistoso que la Selección argentina disputará este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera. El arquero se recupera de una fractura de mandíbula, aunque su evolución es favorable y ya volvió a entrenarse con el plantel.

El médico del seleccionado, Daniel Martínez, brindó detalles sobre su estado físico y aseguró que el futbolista “está respondiendo muy bien”. Sin embargo, aclaró que la decisión de incluirlo en el equipo titular será de Lionel Scaloni, quien deberá evaluar su condición junto al cuerpo técnico.

Qué dijo el médico sobre su recuperación

El arquero sufrió la fractura el 17 de octubre, durante el partido entre Chelsea y Everton, luego de un choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. La lesión requirió una intervención quirúrgica de urgencia y, en un primer momento, se estimó que su recuperación demandaría entre 40 y 60 días.

De acuerdo con Daniel Martínez, el futbolista cumplió con las etapas previstas después de la operación y los controles médicos tuvieron resultados positivos. Además, explicó que Dibu volvió a entrenarse con normalidad en Chelsea antes de incorporarse a la convocatoria argentina.

La protección que utilizará en los partidos

El médico confirmó que Martínez necesita utilizar una protección especial para resguardar la zona afectada y que ya está adaptado a ese elemento. También realizó trabajos de fútbol junto a sus compañeros durante los entrenamientos en Ezeiza.

La última palabra sobre su presencia ante Uruguay la tendrá Scaloni, quien analizará tanto su evolución física como los aspectos deportivos. Si finalmente no juega, Gerónimo Rulli y Juan Musso aparecen como alternativas para ocupar el arco argentino.

Después del encuentro ante Uruguay, la Selección enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese partido también representa una posibilidad para que el arquero vuelva a sumar minutos si no llega al primer compromiso.