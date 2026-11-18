El Proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en el Congreso de la Nación, introdujo un artículo que genera extrema preocupación en el sector agropecuario y científico nacional. En su artículo 21, la iniciativa oficial del Poder Ejecutivo, busca derogar la asignación específica que, desde 2002, destinaba un porcentaje de la recaudación sobre las importaciones al financiamiento de tres organismos clave: el INTA, el INTI y el SENASA.







En el caso particular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), esta vía de ingresos representaba históricamente más de la mitad de sus recursos totales. Esto lo viene advirtiendo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a través de un informe detallado sobre la eliminación de este esquema —sumada a la falta de asignación por otras vías— provocará un recorte real del 50% en un solo año, ubicando su presupuesto 2027 un 55,9% por debajo de los niveles de 2023.

Dimensiones en riesgo y capacidades afectadas

De acuerdo con el documento "El INTA y sus circunstancias", presentado por el propio organismo ante la Cámara de Diputados, el desfinanciamiento pone en jaque áreas estratégicas para el desarrollo federal y la producción.

En primer lugar, se perderá la reserva del Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, indispensable para responder con rapidez ante sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias.

En cuanto a investigación y servicios, este ajuste ya impacta sobre el 23% de las actividades de I+D en los territorios, el 42% de las líneas de innovación y decenas de cadenas agroalimentarias, además de registrarse la salida de profesionales con posgrado y dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

Además, en cuanto a la presencia territorial, donde se reportaron bajas en Agencias de Extensión Rural, cierre de oficinas y la disolución de la Estación Experimental AMBA, debilitando el apoyo directo a los pequeños y medianos productores que concentran el 70% de las explotaciones del país.

En otro aspecto, quedan expuestos los sistemas de datos sobre clima, suelos y agua, así como colecciones biológicas irreemplazables —como el Banco de Microorganismos y los bancos de germoplasma de olivos y vides en Cuyo— que, de perderse por falta de mantenimiento, no podrán reconstruirse.

Escenarios críticos para el territorio local

El informe advierte que el impacto del recorte no se reducirá a una cuestión contable, sino que se traducirá en situaciones concretas para la producción: desde la pérdida de alertas tempranas frente a eventos climáticos y plagas hasta el debilitamiento de las economías regionales que dependen de la generación local de tecnología y genética adaptada.

De este modo, la eliminación de la base de financiamiento de un organismo con décadas de trayectoria pone en riesgo un entramado de capacidades técnicas cuyo daño, según alertan especialistas y técnicos, podría demorar décadas en ser revertido.

En el contexto del desfinanciamiento y la fuerte reestructuración presupuestaria que atraviesan los organismos de ciencia y técnica —como el INTA, el INTI y el SENASA—, las delegaciones regionales y las estaciones experimentales desplegadas en el país (como la operada en Pocito y su zona de influencia) sufrirán un impacto directo sobre sus capacidades operativas y territoriales.

A partir de los informes técnicos y presupuestarios sobre el área, el achique de recursos genera consecuencias críticas. El repliegue presupuestario repercutirá en la baja de Agencias de Extensión Rural (AER), el cierre de oficinas técnicas locales y la discontinuidad de programas clave de asistencia directa.

En las regiones productivas, esto debilita el vínculo cotidiano entre los técnicos, los productores y las cooperativas locales. Dado que las delegaciones locales cumplen un rol fundamental de asesoramiento y transferencia tecnológica para los productores de escala chica y mediana, al perder esta asistencia pública quedan expuestos a mayores asimetrías frente a las grandes estructuras privadas.

El recorte afectará también, el desarrollo de proyectos de innovación adaptados a las particularidades fitosanitarias, climáticas e hídricas de cada provincia (como el manejo de plagas emergentes, el uso eficiente del agua de riego, el seguimiento de cultivos locales y la asistencia a cadenas productivas específicas).

Las estaciones experimentales resguardan colecciones biológicas irreemplazables, bancos de germoplasma y variedades vegetales desarrolladas durante décadas para las distintas regiones del país. La falta de fondos pondrá en riesgo el mantenimiento de estos materiales vivos, cuya pérdida resultará irreversible.

Por último y no menos importante, el retiro de profesionales y la fuga de conocimiento humano, será un golpe letal al sistema, dado que el ajuste impactará en mayor medida en la pérdida de poder adquisitivo del personal, ocasionando así, el éxodo de investigadores y técnicos altamente especializados, lo que disolverá equipos de trabajo y la continuidad histórica de los desarrollos de las economías regionales.