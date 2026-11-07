La expectativa por la llegada del papa León XIV a Argentina crece con el paso de las horas. A través de sus canales de comunicación, el Arzobispado de San Juan de Cuyo compartió imágenes que muestran cómo avanzan los preparativos en Córdoba, Buenos Aires y Luján, las tres ciudades que recibirán al Pontífice durante su histórica visita, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El material difundido por la Iglesia sanjuanina permite acercar a los fieles a la organización de uno de los acontecimientos religiosos más esperados del año. La visita marcará el regreso de un Papa a territorio argentino después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El interior de la Basílica de Luján, listo para recibir a los fieles.

Los preparativos se desarrollan mientras distintas comunidades religiosas de todo el país organizan sus traslados para participar de las celebraciones. San Juan tendrá una importante presencia, especialmente en Córdoba, donde se espera la llegada de delegaciones de parroquias, capillas y movimientos católicos de la provincia. Además, la comitiva eclesiástica sanjuanina estará integrada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano; el obispo auxiliar, monseñor Gustavo Larrazábal; y el obispo emérito, monseñor Carlos María Domínguez, quienes participarán de las actividades previstas durante la visita del Santo Padre.

El altar luce los símbolos del Vaticano y de Argentina.

Buenos Aires será la primera parada del Papa en Argentina

La Ciudad de Buenos Aires será el punto de ingreso de León XIV al país. Su llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la recepción oficial.

Durante su estadía en la capital, el Papa desarrollará una agenda que incluirá encuentros con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales y celebraciones religiosas.

Acondicionan un sector exterior con imágenes religiosas.

Entre las actividades más importantes se encuentran la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles y el encuentro con los jóvenes, previsto para el martes 10 por la noche en ese mismo sector de la ciudad.

Colocan un gran estandarte papal en la fachada de un edificio.

Córdoba se prepara para recibir a miles de peregrinos

Uno de los lugares que concentra mayor expectativa es Córdoba, donde León XIV celebrará una misa multitudinaria el martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Uno de los vehículos preparados lleva el escudo de León XIV.

La celebración convocará a fieles provenientes de distintas provincias argentinas. Entre ellos estarán numerosos sanjuaninos que eligieron Córdoba por su cercanía geográfica y las posibilidades de traslado.

Ultiman los preparativos en un sector del predio.

Además de la misa central, el Pontífice tiene previsto mantener un encuentro con sacerdotes, seminaristas y representantes de la vida consagrada en la Catedral de Córdoba, durante la tarde de esa misma jornada.

Luján espera al Papa para una celebración histórica

La ciudad de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país, también se prepara para recibir a León XIV.

El miércoles 11 de noviembre, a las 10, el Pontífice presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en lo que será una de las últimas actividades de su visita a Argentina antes de continuar su viaje hacia Perú.

Los papamóviles preparados para el traslado de León XIV durante su visita a Argentina.

El santuario mariano tendrá un protagonismo especial en el recorrido papal, debido a su importancia religiosa y al fuerte vínculo que mantiene con los fieles argentinos.

La Basílica de Luján prepara sus espacios para la visita papal.