El arzobispo de San Juan recibió a la prensa por la visita de León XIV

El arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, participó este sábado 7 de noviembre de la apertura del Centro Internacional de Prensa en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, donde se organizará la cobertura periodística de la visita del papa León XIV. Durante la presentación, el religioso sanjuanino destacó que el viaje del pontífice debe entenderse como un acontecimiento para toda Sudamérica y no únicamente para los países que recorrerá.

La inauguración se realizó un día antes de la llegada del Papa a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. El centro funcionará hasta el miércoles 11 y recibirá a periodistas nacionales e internacionales acreditados para cubrir las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Lozano, quien también preside la Comisión Episcopal de Comunicación Social, dio la bienvenida a los comunicadores y remarcó la importancia de transmitir los mensajes del pontífice a los diferentes países de la región.

“Lo que está diciendo en Uruguay, no es solo para los uruguayos, también lo leemos para nosotros”, expresó el arzobispo durante la conferencia.

Jorge Lozano destacó la importancia de la visita de León XIV

El arzobispo sanjuanino compartió la presentación con los sacerdotes Facundo Fernández Buils y Máximo Jurcinovic, responsables de la comunicación de la visita papal, y Jésica Hergenreder, coordinadora del Centro Internacional de Prensa.

Durante su intervención, Lozano señaló que los mensajes del Papa tendrán una proyección continental, debido a que el recorrido incluye Uruguay, Argentina y Perú.

También destacó el papel de los periodistas para acercar las actividades religiosas y los discursos del pontífice a quienes no podrán participar presencialmente.

La participación del religioso se suma a su trabajo en la organización de la cobertura de la visita, después de haber presidido el viernes una misa para los equipos de comunicación en la UCA.

Cómo funcionará el centro de prensa durante la visita papal

El espacio fue habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina y contará con sectores de trabajo, computadoras, impresoras y pantallas para seguir las transmisiones oficiales.

Los periodistas podrán utilizar el Auditorio San Agustín y el primer piso de la biblioteca de la Universidad Católica Argentina.

Los horarios de funcionamiento serán de 8 a 23 durante el domingo 8, lunes 9 y martes 10 de noviembre. El miércoles 11 abrirá a las 6 y cerrará a las 17.

La organización informó que los medios podrán acceder gratuitamente a la señal oficial para retransmitir las actividades públicas del pontífice.

Habrá restricciones para cubrir la misa en Palermo

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Para esa ceremonia se habilitará un sector especial destinado a 300 periodistas acreditados, con espacios para cámaras, fotógrafos y equipos de transmisión.

El ingreso comenzará a las 6 y finalizará a las 9. Los accesos estarán ubicados sobre las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, con controles coordinados por el Ministerio de Seguridad porteño.

También se confirmó que algunos encuentros privados del Papa tendrán acceso restringido. Los periodistas autorizados serán seleccionados mediante un sorteo y recibirán la confirmación por los canales oficiales.

Además, los discursos y homilías se entregarán en formato impreso y no podrán difundirse antes de que el pontífice finalice sus intervenciones.

León XIV llegará este domingo a la Argentina

El papa León XIV arribará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires, donde comenzará una agenda de cuatro días que incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas pastorales.

El recorrido continuará por Córdoba y Luján antes de su partida hacia Perú, prevista para el miércoles 11.

En este contexto, Jorge Lozano tendrá participación en las actividades de la Iglesia argentina, mientras las comunidades católicas de San Juan también se preparan para acompañar las celebraciones.

La apertura del centro de prensa marcó el inicio formal de la cobertura periodística de una visita que movilizará a fieles y comunicadores de diferentes puntos del país.