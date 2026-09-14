El audio del VAR que explicó la patada de Arambarri en River y Atlético Tucumán

El partido entre Atlético Tucumán y River tuvo una de sus acciones más importantes con la patada de Arambarri. La decisión fue revisada por el VAR y posteriormente se conoció el audio de la intervención arbitral.

La tecnología analizó la acción y llamó al árbitro para que revisara la jugada en el monitor. Después de observar las imágenes, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja al futbolista de Atlético Tucumán.

Qué dijo el VAR

En el audio difundido quedó registrado el intercambio entre los integrantes del VAR y el árbitro principal durante la revisión. Los encargados de la tecnología analizaron la acción y señalaron los elementos que consideraban determinantes para modificar la decisión.

La revisión se produjo durante el encuentro correspondiente al Torneo Clausura. La expulsión dejó a Atlético Tucumán con un jugador menos frente a River.

El material permitió conocer cómo fue el procedimiento utilizado por el equipo arbitral. La conversación también mostró el momento en que se determinó que la acción debía ser considerada para una expulsión.

Una decisión determinante

La intervención del VAR volvió a poner el foco sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro. La decisión arbitral se tomó después de la revisión de las imágenes y modificó la situación disciplinaria del partido.

El audio difundido permitió reconstruir paso a paso la revisión realizada por los árbitros. Así quedó expuesto el análisis que terminó con la patada de Arambarri.