El balotaje de Brasil también se juega en las fincas, bodegas y fábricas de San Juan

El proceso electoral y próximo balotaje en Brasil se siguen también con mucha atención en San Juan. No solo por el peso político y económico que tiene el país vecino en la región, sino por una razón mucho más concreta: hay productos sanjuaninos que cruzan la frontera para llegar a sus consumidores.

Las elecciones presidenciales de Brasil ingresaron en su etapa decisiva tras la primera vuelta celebrada el domingo 4 de octubre, en la que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos necesaria para proclamarse ganador. El senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impuso con el 47,03% de los sufragios (56.104.268 votos), superando por una ajustada diferencia de 1,87 puntos porcentuales al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien cosechó el 45,16% (53.876.617 votos).

Al no registrarse una definición en primera instancia, la presidencia del principal socio comercial de la región se resolverá en un balotaje este domingo 25 de octubre, una contienda cuyos resultados serán clave para determinar el rumbo del Mercosur y el impacto directo en las exportaciones agroindustriales y las economías regionales de San Juan.

Las estadísticas oficiales del Gobierno de San Juan ubican a Brasil entre los principales destinos de las exportaciones provinciales, detrás de los mercados que concentran las ventas de oro y otros metales. En 2025, la provincia exportó US$2.046 millones, según la Dirección de Comercio Exterior. Más del 80% de esa facturación correspondió al sector minero, pero la canasta también incluyó pasas de uva, medicamentos, cal, mosto y aceite de oliva.

Fuera de la minería, Brasil aparece junto con Estados Unidos y Chile entre los principales compradores de productos industriales y agroindustriales sanjuaninos.

Pasas, mosto, uva y aceite: San Juan vende a Brasil

La vitivinicultura muestra claramente la relación comercial. En 2025, las exportaciones vitícolas sanjuaninas crecieron 20%, impulsadas principalmente por las pasas de uva y el mosto concentrado.

La uva fresca también tiene a Brasil como un mercado conocido. En 2023, San Juan exportó uva de mesa por US$1,23 millones y Brasil representó el 12% de esas ventas (US$143.208). Durante la campaña 2024-2025 partieron nuevos cargamentos: en diciembre de 2024, salieron 24 pallets con 2.448 cajas de uva sin semilla de Albardón y Carpintería, con un valor FOB de US$1,41 por kilogramo.

Con el mismo propósito, importadores brasileños han participado en rondas de negocios locales buscando vinos, mosto, aceite de oliva, aceitunas, pasas, nueces, pistachos y productos gourmet. Además, los frutos secos aportan otro capítulo: la nuez y el pistacho sanjuaninos tuvieron a Brasil entre sus destinos estratégicos de expansión.

Un mercado que puede pesar más para San Juan

El comercio con Brasil se da en el contexto de una provincia que recupera sus exportaciones: San Juan pasó de exportar US$1.113 millones en 2023 a US$1.847 millones en 2024 y US$2.046 millones en 2025 (un crecimiento acumulado del 85% en dólares y 25% en volumen).

En el primer semestre de 2025, Cuyo exportó US$2.164 millones e INDEC ubicó a Brasil como el segundo destino regional con el 12,3% (US$266 millones). San Juan aportó el 51,8% de las exportaciones cuyanas en ese período.

Según el director de Comercio Exterior de San Juan, Adrián Alonso, la provincia exporta a Brasil entre US$75 millones y US$80 millones por año. El país vecino ocupa el tercer lugar entre los destinos sanjuaninos en valor y el segundo en volumen enviado. Entre los productos figuran pasas, aceitunas, aceite de oliva, ajo, cebolla, salsa de tomate, autopartes y pistacho.

Dos modelos en pugna y el impacto local

Luiz Inácio Lula da Silva, hoy presidente brasileño, plantea fortalecer el Mercosur y profundizar la integración regional. Su programa propone consolidar al bloque como principal herramienta económica, productiva y política de América del Sur.

Por su parte, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) plantea flexibilizar el Mercosur para permitir acuerdos comerciales bilaterales con otros países, en una línea con puntos de contacto con la política exterior de Javier Milei.

Para San Juan, la pregunta pasa menos por las afinidades políticas y más por las reglas del comercio: una modificación de aranceles o de condiciones de ingreso repercutirá sobre los envíos provinciales.

Repercusiones en el sector productivo

Desde el sector productivo e institucional local, la expectativa se vive con pragmatismo y cautela. Dirigentes de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan coinciden en que lo crucial es la estabilidad macroeconómica y el nivel de demanda interna del gigante sudamericano. "Para los exportadores sanjuaninos de pasas, mosto y aceite de oliva, Brasil es un socio estratégico insustituible; lo que necesitamos son reglas claras y previsibilidad en los aranceles", señalaron referentes empresariales a distintos medios locales.

Por su parte, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan remarcan ante periodistas que el foco provincial está en resguardar la competitividad. "Monitoreamos de cerca las definiciones comerciales en Brasilia porque cualquier cambio en la dinámica del Mercosur o en la política cambiaria brasileña incide de forma directa en el costo fletado y en la colocación de nuestros productos", indicaron.

En cuanto a la definición electoral, la contienda ya está ingresando en su fase decisiva de cara al balotaje. La atención internacional se concentra en EE.UU. y la Unión Europea por sus repercusiones geopolíticas y ambientales. Y para América Latina, la Argentina y San Juan, el desenlace fijará la hoja de ruta en materia de cooperación económica, posicionamiento del Mercosur y fluidez en el intercambio comercial.