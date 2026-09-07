El Banco Nación puso en marcha este lunes el programa “+Autos con BNA”, una nueva línea de créditos UVA destinada a financiar la adquisición de automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto 0km como usados de hasta 10 años de antigüedad. La herramienta permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo por un monto máximo de 100 millones de pesos, operando bajo la modalidad de créditos sin prenda (es decir, el rodado no queda como garantía de pago ante un eventual incumplimiento).

Esta nueva modalidad está vigente desde este lunes y permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo con un monto máximo de 100 millones de pesos. Está destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios 0km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

¿Cómo funcionan los créditos UVA?

El plazo de pago será de entre 12 y 60 meses, con una tasa UVA +19% TNA para quienes cobren su sueldo o jubilación en el Banco Nación y de UVA + 25% para el resto de los usuarios. La cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos y si se abona una prima extra de un punto porcentual se puede hacer uso de la opción de ajuste de cuota por CVS.

Este mecanismo evita que los aumentos sean superiores a la evolución de los salarios que releva el INDEC, aunque es cierto que los supuestos aumentos “65% por encima de la inflación” —como dijo el presidente Javier Milei— de los sueldos informales tiran el promedio para arriba.

Plazo: de 12 a 60 meses.

Tasa de UVA + 19% TNA para carteras haberes y previsional BNA.

Si no cobra sueldo en BNA: tasa UVA +25% TN para cartera abierta.

Cuota de hasta el 25% de los ingresos netos. Opción de pagar prima adicional de 1 punto porcentual que habilita tope de cuota por ajuste CVS.

El propio Banco Nación da un ejemplo a modo de referencia. Para una financiación de $ 10 millones a 60 meses, la modalidad en UVA permite acceder a una cuota inicial estimada desde $ 292.656 para clientes que perciben haberes en el BNA, frente a $ 424.330 en la alternativa en pesos. Para resto de clientes, la cuota inicial estimada sería de $ 343.333 en UVA, frente a $ 508.664 en pesos.

Es importante destacar que estos valores son orientativos y que están sujetos a evaluación crediticia, condiciones vigentes al momento de la solicitud y, en el caso de la modalidad UVA, a la evolución de los índices aplicables. Si bien es cierto que la tasa mejora con respecto a la propuesta actual, UVA + 19% o 25% sigue siendo un interés muy alto a nivel internacional y si la inflación se dispara serán un dolor de cabeza.

Créditos en pesos a tasa fija

Hasta ahora estaba disponible la modalidad en pesos con un plazo de entre 12 y 72 meses. En ese caso, la tasa es del 36% TNA fija para quienes cobren su sueldo o jubilación en el Banco Nación y del 46% para el resto de los usuarios: en el primer caso, la cuota —fija en pesos— nunca podrá superar el 35% de los ingresos mensuales y en el segundo, el 30%.

Plazo: entre 12 y 72 meses

36% TNA fija para cartera haberes y previsional BNA

46% TNA fija para el resto de usuarios

Hasta 35% de ingresos para cartera de haberes y previsional BNA

Hasta 30% para resto de usuarios

Cuota en pesos con tasa fija.

En caso de optar por tomarlos no es necesario acercarse a una sucursal del Banco Nación para gestionar el crédito, sino que el trámite se puede iniciar con la sola presentación del DNI en alguno de los concesionarios o puntos de venta que trabajan con el Banco Nación. En ambos casos los créditos son sin prenda, lo que significa que el auto no queda como garantía de pago ante un eventual incumplimiento.