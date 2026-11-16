El Banco San Juan podría dejar de funcionar como una sociedad independiente en el marco de la reorganización que impulsa el Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi. El esquema proyectado contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe absorba a la entidad sanjuanina y al Nuevo Banco de Entre Ríos. Según la hoja de ruta difundida el proceso comenzaría a materializarse a mediados de 2027, aunque todavía debe completar distintas instancias societarias y regulatorias.

La operación busca reunir las actividades de los tres bancos bajo una estructura societaria y administrativa común, concentrar recursos, reducir costos y ampliar la capacidad de financiamiento para competir con las principales entidades del país y las plataformas financieras digitales. El Nuevo Banco de Santa Fe sería la entidad absorbente y conservaría su personería jurídica, aunque adoptaría una nueva denominación comercial. En una primera etapa, la marca común conviviría con las identificaciones provinciales.

El avance en Entre Ríos

Uno de los pasos concretos ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción, por unanimidad y con 27 votos afirmativos, a un proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio. La iniciativa autoriza al Ejecutivo provincial a prestar conformidad para la reorganización societaria de su agente financiero y contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe asuma los derechos y obligaciones del Nuevo Banco de Entre Ríos.

El proyecto deberá ser tratado por el Senado entrerriano. Sus fundamentos mencionan un aval preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero la operación todavía requiere las aprobaciones societarias y regulatorias definitivas. Esa media sanción corresponde a la integración del banco entrerriano con el santafesino y no constituye una autorización legislativa para la absorción del Banco San Juan.

Qué pasará con las acciones de San Juan

La reorganización tiene una particularidad para la provincia: el Estado sanjuanino conserva el 16,78% del capital del Banco San Juan, participación que mantiene desde la privatización de la antigua entidad pública en 1996. El principal accionista es Petersen Inversiones S.A., con el 70,14%. El resto se distribuye entre CHJ Inversores S.A., con el 9,56%; Julio Jorge Nacusi, con el 3,27%; y accionistas agrupados, con el 0,25%, según el registro del BCRA.

La participación provincial también le otorga representación en el directorio mediante un representante designado por las acciones clase A. Sin embargo, todavía no se difundieron los términos sobre cómo se reconocerá el 16,78% de San Juan en la estructura que resulte de la fusión ni qué representación conservará el Estado provincial. Esa es una de las principales cuestiones pendientes de la reorganización.

El contrato como agente financiero

El cronograma también se cruza con el contrato que vincula al Banco San Juan con el Gobierno provincial. Los estados financieros de la entidad al 30 de junio de 2026 indican que el acuerdo firmado el 26 de octubre de 2017 comenzó a regir el 1 de noviembre de ese año, por un plazo de diez años. Al llegar a su vencimiento, puede renovarse por períodos sucesivos de un año.

Así, el plazo inicial se cumple durante 2027, el mismo año en que está previsto que comience a materializarse la integración. El contrato regula la prestación de servicios como agente financiero y caja obligada del Estado, entre ellos la administración de cuentas oficiales, los movimientos de fondos públicos y la recaudación de determinados tributos.

La eventual absorción abre el interrogante sobre cómo continuará ese vínculo bajo la nueva estructura y qué condiciones tendrá la relación entre el Gobierno provincial y la entidad financiera resultante.

Qué pasará con los clientes y empleados

El 16 de noviembre, el Banco San Juan informó que no prevé cambios en la atención habitual ni en la presencia de sucursales en la provincia. También ratificó que mantendrá sus compromisos con San Juan y su función como agente financiero.

En cuanto al personal, fuentes del sector señalaron que el plan no contempla despidos ni cierres de sucursales, aunque todavía no se difundieron detalles oficiales sobre la reorganización de áreas, gerencias y directorios.

Por ahora, el Banco San Juan continúa operando con normalidad. La integración forma parte de un proyecto empresarial que todavía debe completar los pasos necesarios para convertirse en una única entidad financiera.