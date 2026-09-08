El mercado energético internacional experimentó una fuerte sacudida durante la jornada de este martes debido a una nueva ronda de ataques en Medio Oriente. Esta creciente tensión geopolítica impulsó una rápida escalada en las cotizaciones globales, acercando el precio del barril a la barrera de los US$100.

El barril de crudo Brent llegó a encarecerse más de un 2% y alcanzó una cotización máxima de US$99,31 en las principales pizarras. Por su parte, el crudo WTI operó a US$94,23, registrando un fuerte alza del 2,7% respecto al cierre de la jornada previa.

Esta fluctuación se produjo luego de que instalaciones clave de la petrolera Aramco en la región de Jizán sufrieran un ataque por parte de rebeldes hutíes provenientes de Yemen. El Ministerio de Energía saudí confirmó oficialmente que los incidentes alcanzaron varios complejos del sector en el sur del país.

Los ataques provocaron focos de incendio en las plantas industriales y derivaron en la interrupción temporal de diversas operaciones de extracción. Ante este complejo escenario mundial, la Organización de Países Exportadores (OPEP+) decidió mantener sin modificaciones los niveles de producción para septiembre y octubre.

Se trata de la primera vez desde el mes de abril que este influyente grupo internacional decide no elevar su oferta comercial. La medida fue acordada conjuntamente por naciones como Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, quienes volverán a reunirse el 4 de octubre.

El impacto directo sobre los mercados financieros

Con la creciente incertidumbre como telón de fondo, las principales plazas financieras internacionales reaccionaron de forma marcadamente negativa. En el continente europeo, las bolsas más relevantes mostraron sus pizarras en rojo durante la totalidad de la rueda de negociaciones.

Los recintos bursátiles de ciudades como Madrid, Milán y Frankfurt resultaron ser los más afectados por el pánico, registrando caídas cercanas al 1%. Este mismo escenario pesimista se observó en los contratos de futuros de Wall Street, donde los operadores buscaron refugio inmediato.

El índice industrial Dow Jones perdió un 0,75% de su valor, mientras que los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0,29% en sus operaciones. La única excepción a esta tendencia bajista generalizada fue el índice Nasdaq, que logró anotar una muy leve mejora del 0,02%.

Las medidas preventivas en el mercado argentino

Ante el constante aumento del precio internacional y su impacto directo sobre la inflación, la empresa YPF implementó un sistema de contención en abril. Esta herramienta económica, conocida como buffer de precios, fue diseñada para desacoplar el valor local de los combustibles de los fuertes movimientos externos.

El límite máximo de este sistema, al que adhirieron rápidamente el resto de las empresas que operan en el país, se fijó en US$95 por barril. Gracias a este mecanismo de protección, se logró mantener el valor de la nafta súper a poco más de $2000 desde el cuarto mes del año.

En el caso del gasoil, el precio final al consumidor quedó estabilizado en la franja de los $2100 en los surtidores de todo el territorio. El CEO de la compañía, Horacio Marín, explicó oportunamente que la empresa no trasladaría estas fluctuaciones bruscas de mercado a los ciudadanos.

El directivo detalló que la firma energética recuperará este ingreso diferido mediante la futura implementación de una cuenta compensadora especial. Este mecanismo contable se activará en el país recién una vez que se encuentre finalizado el actual conflicto bélico en la región de Medio Oriente.