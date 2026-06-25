La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará este jueves 25 de junio una jornada integral de tenencia responsable de mascotas y educación ambiental en el barrio Aramburu. La actividad se desarrollará desde las 14 horas en la Comuna Norte, ubicada sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento Oeste s/n, junto a la Comisaría 27, y reunirá servicios gratuitos para animales de compañía junto con propuestas destinadas a sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del ambiente y la biodiversidad provincial.

La iniciativa incluirá esterilización de mascotas con turno previo, vacunación antirrábica, colocación de pipetas, entrega de antiparasitarios y chipeo de perros potencialmente peligrosos. Además, diferentes áreas de la Secretaría participarán con actividades educativas, recreativas y de concientización dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

El objetivo es acercar servicios esenciales a los vecinos, promover el cuidado responsable de los animales y fortalecer la educación ambiental mediante acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

Servicios gratuitos para el cuidado de mascotas

Uno de los principales ejes de la jornada estará vinculado a la salud y el bienestar de los animales de compañía. Los vecinos podrán acceder al servicio de esterilización, para lo cual deberán solicitar turno previamente al teléfono 4305937.

También se realizará el chipeo de perros potencialmente peligrosos, trámite que requiere turno previo y la presentación de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Por otra parte, se ofrecerá vacunación antirrábica, colocación de pipetas y entrega de antiparasitarios. En estos últimos casos no será necesario solicitar turno, lo que permitirá una atención más ágil para quienes concurran con sus mascotas.

Desde la Secretaría destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de promoción de la tenencia responsable, orientadas a prevenir enfermedades, evitar la reproducción no controlada y fomentar una convivencia saludable entre las personas y los animales.

Educación ambiental para toda la familia

La jornada no estará centrada únicamente en el cuidado de mascotas. Diversas áreas de la Secretaría de Ambiente participarán con propuestas educativas destinadas a generar conciencia sobre la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

El Centro Ambiental Anchipurac llevará experiencias inmersivas mediante el uso de lentes Oculus, una herramienta que permite acercar contenidos ambientales de manera interactiva. Además, recibirá pilas y baterías de pequeño tamaño, como las utilizadas en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, promoviendo así la correcta disposición de estos residuos especiales.

En ese contexto, alumnos de la Escuela Gendarme Argentino realizarán la Promesa Ambiental, una actividad que busca fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del entorno.

Biodiversidad y reciclaje como protagonistas

La Dirección de Conservación desarrollará juegos, actividades informativas y espacios de sensibilización enfocados en la importancia de preservar la biodiversidad provincial y proteger los ecosistemas sanjuaninos.

A su vez, el Parque de la Biodiversidad instalará un stand interactivo con propuestas recreativas y educativas para todas las edades. El organismo también llevará adelante una nueva edición del ecocanje, una iniciativa que invita a los vecinos a intercambiar residuos reciclables secos y limpios por plantines y plantas.

La propuesta apunta a incentivar hábitos sustentables y promover la economía circular, alentando la recuperación de materiales que pueden reincorporarse al sistema productivo.

Con esta actividad, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca fortalecer el vínculo con la comunidad a través de servicios concretos y espacios de aprendizaje que permitan construir una ciudadanía más comprometida con el bienestar animal y la protección del ambiente.