Autoridades, familiares, vecinos y amigos se dieron cita para rendir un honorable y merecido homenaje en el acto de imposición del nombre “Carlos Heredia” a un barrio de la comunidad, un espacio donde el recordado vecino creció y transitó sus calles durante su infancia y juventud.

Descendiente de una familia de intachables valores, cuya educación se reflejó en su firmeza para proteger al prójimo, el Comisario Retirado Carlos Dante Heredia dejó una huella profunda en la zona. Nacido un 17 de octubre, su trayectoria profesional estuvo marcada por un fuerte compromiso con la seguridad social y la protección humana, cualidades que hoy son recordadas con admiración por quienes lo conocieron.

Legado de altruismo

Durante la emotiva ceremonia, amigos, vecinos y autoridades destacaron los valores de compromiso y altruismo que caracterizaron al comisario a lo largo de su vida al servicio de los demás, virtudes que servirán de ejemplo para las nuevas generaciones.

Las muestras de afecto y respeto cerraron con una profunda reflexión que resume el sentir de toda la comunidad: “Tu legado, profesionalismo y tu calidez humana vivirán eternamente en la memoria del pueblo vallisto”.

En el acto, los vecinos y autoridades fueron testigos del descubrimiento del cartel con el nombre oficial del complejo habitacional localizado en Astica.

¿Quién fue Carlos Heredia?

Fue un hombre profundamente arraigado a su comunidad, donde pasó su infancia y juventud, perteneció a una familia de intachables valores caracterizada por su vocación de servicio y protección al prójimo. Debido a su legado de altruismo, compromiso y calidez humana, se le rindió este homenaje.

Nacido en Astica, estudió y se capacitó extensamente en materia de emergencias, bomberos y gestión de riesgos, realizando cursos e intercambios internacionales en países como Suiza, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú.

Desarrolló una destacada labor en el Departamento de Bomberos (D9) de la Policía de San Juan, ocupando la jefatura de la división y convirtiéndose en el primer comisario general con esa jerarquía en retirarse de Bomberos.

Asumió la titularidad de la Dirección de Protección Civil de la Provincia de San Juan en febrero de 2023, gestionando los operativos de contingencia, eventos sísmicos, prevención climática y asistencia en toda la provincia.

Fue docente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en áreas vinculadas a Higiene y Seguridad Laboral.

Su labor en la gestión de desastres dejó un hito en la provincia, siendo homenajeado por la Policía de San Juan, agrupaciones de Bomberos Voluntarios (como Ullum y Astica) y autoridades de Valle Fértil.

El destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica —del cual fue un activo impulsor— también fue bautizado oficialmente con el nombre de Carlos Heredia en octubre de 2026, al igual que el barrio de su infancia en su suelo natal.

El dolor de la pérdida

El trágico accidente ocurrió a fines de julio de 2026, cuando el helicóptero en el que se trasladaba Carlos Dante Heredia cayó mientras participaba de un operativo y capacitación vinculada al manejo de incendios forestales en una zona serrana de difícil acceso en Valle Fértil.

Durante el siniestro aéreo fallecieron las siete personas que viajaban a bordo, entre las que se encontraban el propio director de Protección Civil, altos mandos de la Policía de San Juan, brigadistas y los pilotos de la aeronave. Las malas condiciones meteorológicas y el terreno adverso complicaron las tareas de rescate e investigación.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad de Valle Fértil y en la sociedad sanjuanina en general.