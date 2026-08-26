En el marco de las celebraciones por el 118° aniversario de Rivadavia, los vecinos del Barrio CGT 515 estrenaron un nuevo espacio para el desarrollo de actividades sociales y comunitarias. Se trata de la flamante sede de la Unión Vecinal, que cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM) de aproximadamente 120 metros cuadrados.

La inauguración formó parte de las actividades previstas por la Semana Aniversario del departamento y permitirá que la institución cuente con instalaciones propias y acondicionadas para reuniones, encuentros y diferentes propuestas destinadas a los vecinos.

La obra fue ejecutada con estructura metálica y, además del salón principal, incorpora una cocina y un depósito. También se construyó un bloque sanitario con baños para mujeres, hombres y personas con discapacidad, acompañado por nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas.

En cuanto a las terminaciones, el edificio posee pisos cerámicos de 60 por 60 centímetros, carpintería de aluminio con doble vidrio y techo metálico con cielorraso de Durlock. También fueron colocadas luminarias tanto en el interior como en el exterior del establecimiento.

Los trabajos no se limitaron al edificio. En el ingreso se construyeron veredines perimetrales y una rampa para garantizar la accesibilidad, además de instalarse un portón metálico.

La nueva sede también cuenta con un cartel luminoso que identifica a la institución y una placa representativa. En el sector exterior se incorporó nueva iluminación y se completaron los trabajos de pintura general.

Con la inauguración, la Unión Vecinal del Barrio CGT 515 suma un espacio preparado para concentrar distintas actividades y encuentros. La obra fue presentada como parte de las acciones realizadas durante los festejos por los 118 años de Rivadavia, con el objetivo de fortalecer los espacios de participación y encuentro entre los vecinos.