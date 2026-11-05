Rivadavia inauguró este miércoles 4 de noviembre 25.000 m² de pavimentación y repavimentación en el Barrio Profesional, una obra que reunió a una importante cantidad de vecinos, referentes barriales y funcionarios provinciales y municipales. El sector incorporó 14.000 m² de asfalto nuevo y renovó otros 11.000 m² de calzadas. La intervención todavía tiene una etapa pendiente, los cordones que comenzarán a construirse el 15 de noviembre.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la inauguración junto al intendente Sergio Miodowsky. También se acercaron vecinos del Barrio Profesional y de otros puntos de Rivadavia, que siguieron el acto y compartieron sus opiniones con DIARIO HUARPE sobre los cambios en la circulación del departamento.

Marcelo Orrego, Sergio Miodowsky y dirigentes políticos

De las calles de tierra al nuevo asfalto

Para los habitantes de la zona, la obra atiende un pedido que venían realizando desde hace tiempo. Miodowsky contó que el presidente de la unión vecinal le recordó durante la jornada cómo eran las calles antes de la intervención, cuando algunos tramos todavía eran de tierra.

La inauguración comprende dos tipos de trabajo, pavimento colocado por primera vez y repavimentación de superficies que necesitaban ser recuperadas. La diferencia es importante porque no todos los 25.000 m² corresponden a calles que antes carecían de asfalto.

“Colabora a que haya mejor seguridad vial, mejor tránsito y, por supuesto, poner en valor esta ciudad tan hermosa como Rivadavia”, declaró el gobernador Orrego vinculó la intervención con las condiciones de circulación de los vecinos.

Por su parte, Miodowsky recordó que el pedido de pavimentación había sido planteado por los propios habitantes del Barrio Profesional. Incluso contó que el presidente de la unión vecinal le recordó durante la inauguración las dificultades que enfrentaban cuando algunas calles todavía eran de tierra.

Los cordones comenzarán el 15 de noviembre

Aunque el nuevo pavimento quedó inaugurado, la intervención no está completamente terminada. El próximo paso será la ejecución de los cordones, prevista desde el 15 de noviembre. Esa fecha marca la continuidad de los trabajos después del acto de habilitación.

El intendente sostuvo que la pavimentación se suma a otros frentes municipales y que la comuna mantiene proyectos en distintos sectores. “Más de 20 obras actualmente en ejecución”, afirmó, al describir la actividad del área de infraestructura.

Entre las intervenciones recientes mencionó Villa Molina y trabajos en loteos de Rivadavia.

“En este caso, en noviembre, si Dios así lo quiere, vamos a inaugurar una obra por semana”, señaló. La meta anunciada supera el ritmo de dos inauguraciones mensuales que, según el jefe comunal, venían sosteniendo.

Vecinos contentos calles de Rivadavia

La participación vecinal fue una de las imágenes de la jornada. Nélida, que transita habitualmente por el departamento, comparó la circulación actual con la que conoció años atrás.

“Ya no tenemos un departamento, tenemos una ciudad moderna”, dijo, al expresar su entusiasmo por las mejoras.

Jorge Mulet, vecino de Rivadavia y taxista, explicó que su trabajo le permite observar las transformaciones urbanas durante los recorridos diarios.

“Siempre ves una mejora donde antes había un terreno baldío, hoy hay una obra”, comentó. La observación se refiere al movimiento cotidiano del departamento, más allá del barrio inaugurado.

También estuvo Mario Bueno, presidente de la unión vecinal. Valoró la pavimentación inaugurada y puso el acento en que las intervenciones sigan alcanzando a otras zonas “Son obras que hacen falta en cada distrito del departamento”.

Para quienes recorren el Barrio Profesional, el cambio ya es visible en el asfalto habilitado. Con los cordones previstos para el 15 de noviembre, la atención pasará de la inauguración al cumplimiento de la última etapa anunciada para el sector.