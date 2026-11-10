El presidente honorario del Bayern Múnich, Uli Hoeness, expresó su preocupación por la situación médica de Jamal Musiala y reconoció que existe incertidumbre sobre su futuro deportivo. “Estamos en un dilema con él”, afirmó el dirigente al referirse a la condición que atraviesa el mediocampista alemán de 23 años.

Hoeness sostuvo que el futbolista padece “una enfermedad que no es fácil de curar”, aunque puede controlarse en cierta medida mediante medicación. También puso en duda que pueda recuperar el nivel de rendimiento que tenía antes de los episodios que sufrió durante la pretemporada.

Los episodios que sufrió durante la pretemporada

Según la información publicada, Musiala atravesó dos episodios de desvanecimiento durante agosto, en partidos frente al RB Leipzig y al Heidenheim. El problema fue relacionado con crisis de ausencia temporales y un trastorno neurológico funcional que permanece bajo control médico.

El primer episodio habría ocurrido el 15 de agosto, durante un encuentro ante el RB Leipzig, y el segundo tres días después, frente al Heidenheim. Tras esos hechos, el jugador explicó que recibe tratamiento y que el ajuste de la medicación le permitió pasar más de ocho semanas sin nuevos incidentes.

El propio Musiala se refirió a su situación en redes sociales y buscó transmitir tranquilidad sobre su evolución. “Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista”, escribió, además de agradecer el acompañamiento del Bayern y de su entorno personal.

La preocupación por su regreso al nivel anterior

A la situación neurológica se suma una lesión muscular en los isquiotibiales, por la que el futbolista continúa fuera de la competencia. La medicación también tendría un efecto transitorio sobre su explosividad física después de cada dosis, según la información difundida.

Hoeness remarcó que el club debe acompañar al jugador durante este período y descartó que su situación pueda analizarse solamente desde una perspectiva contractual o económica. “El club debía apoyar a su jugador durante este difícil periodo”, fue la postura que transmitió el dirigente.

Los números de Musiala en el Bayern y Alemania

A sus 23 años, Musiala se consolidó como una de las referencias ofensivas del Bayern Múnich y de la selección alemana. Desde su debut profesional en junio de 2020, acumuló 235 partidos oficiales y 71 goles con el club, además de 46 presentaciones y 10 tantos con el seleccionado nacional.

El partido ante Colonia, previsto para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su regreso a la competencia, aunque todavía no existe certeza sobre su evolución. La prioridad del club continúa siendo acompañar su recuperación y evaluar cómo responde al tratamiento.