El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una advertencia por nuevas modalidades de estafas virtuales detectadas en los últimos días y brindó una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan identificar estas maniobras y evitar convertirse en víctimas.

Desde la entidad explicaron que los delincuentes utilizan distintas estrategias para generar confianza, obtener información sensible o lograr que las personas realicen pagos bajo falsas promesas.

Usan la imagen de autoridades del Banco Central

Una de las modalidades detectadas consiste en utilizar la identidad o imagen de autoridades del BCRA para engañar a los usuarios.

Los ciberdelincuentes crean mensajes o contenidos falsos con apariencia oficial con el objetivo de obtener datos personales, información bancaria o solicitar transferencias de dinero.

Videos falsos para promocionar inversiones fraudulentas

Otra de las maniobras advertidas por el organismo consiste en la difusión de videos falsificados o editados mediante los cuales aparentan declaraciones de funcionarios del Banco Central.

Estos contenidos son utilizados para promocionar supuestas inversiones, plataformas financieras o negocios que en realidad son fraudulentos.

Desde el BCRA remarcaron que sus autoridades y empleados nunca promocionan inversiones ni plataformas de inversión, por lo que cualquier mensaje de este tipo debe ser considerado sospechoso.

Falsas transferencias del exterior

El organismo también detectó casos en los que los delincuentes se comunican por correo electrónico, WhatsApp o SMS simulando ser representantes del Banco Central.

En esos contactos aseguran que la víctima tiene una transferencia internacional pendiente de cobro y solicitan un pago anticipado, generalmente en dólares, para supuestamente liberar el dinero. El BCRA aclaró que esa situación es una estafa y pidió no realizar ningún tipo de pago.

Qué recomienda el Banco Central

Ante el aumento de este tipo de delitos digitales, la entidad recordó que no brinda servicios financieros directamente al público y que nunca solicita claves, contraseñas, números de tarjetas, token u otros datos bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajería.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos y revisar correos, teléfonos y perfiles antes de responder.

Comunicarse únicamente a través de los canales oficiales del Banco Central.

No compartir información personal o bancaria con terceros.

Desconfiar de mensajes que generan urgencia o presión para realizar pagos rápidos.

Qué hacer si una persona fue víctima

El Banco Central indicó que, ante una sospecha de estafa o si ya se entregaron datos personales, se debe contactar inmediatamente al banco correspondiente para solicitar el bloqueo de cuentas, tarjetas o medios de pago comprometidos. Además, recomendó realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Finalmente, recordó que los usuarios pueden realizar consultas mediante los canales oficiales del organismo y prestar especial atención a cualquier comunicación que prometa beneficios económicos, inversiones rápidas o transferencias pendientes.