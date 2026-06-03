El tráfico ilegal de fauna silvestre sigue siendo una problemática vigente en San Juan y tiene al benteveo como principal protagonista. Así lo confirmó el director de Conservación, Ezequiel Salomón, quien señaló que esta es la especie que más aparece en los procedimientos realizados por la Secretaría de Ambiente. Además, informó que el organismo recibe entre 10 y 15 denuncias oficiales por mes relacionadas con la comercialización ilegal de animales silvestres.

"El tráfico ilegal de fauna silvestre siempre es una actividad prohibida y lamentablemente continúa existiendo", afirmó Salomón a DIARIO HUARPE al ser consultado sobre el mercado negro de aves en la provincia.

El funcionario explicó que el benteveo encabeza las estadísticas de rescates y decomisos. "Actualmente, una de las especies de mayor comercialización en nuestra provincia es el benteveo. Es el ave más comercializada y la que más rescatamos en todos los procedimientos y operativos de fauna", indicó.

Además, destacó que se trata de una especie que habita naturalmente en San Juan, lo que facilita su reinserción en el ambiente una vez recuperada. "Al formar parte de nuestras poblaciones naturales, siempre la rehabilitamos y podemos liberarla nuevamente dentro de la provincia", explicó.

La presión de la caza furtiva

Aunque aseguró que las poblaciones actuales de benteveo mantienen niveles estables, el director de Conservación advirtió sobre los riesgos que implica la extracción constante de ejemplares de su entorno natural.

"Si seguimos ejerciendo presión sobre estas poblaciones mediante la caza furtiva, en algún momento podrían ingresar en estados críticos de conservación. Podrían volverse vulnerables e incluso llegar a enfrentar riesgos mayores en el futuro", sostuvo.

Denuncias y departamentos con más casos

Salomón detalló que la Secretaría de Ambiente recibe un promedio de entre 10 y 15 denuncias mensuales vinculadas a la comercialización ilegal de fauna silvestre. "Se trata de denuncias oficiales realizadas por los canales de comunicación correspondientes. Sin embargo, sabemos que la actividad es más amplia porque la caza furtiva no cesa y continúa desarrollándose en distintos sectores de la provincia", manifestó.

La problemática no se concentra en una sola zona. Según los registros que manejan, existen departamentos donde las denuncias y actuaciones son más frecuentes. "Las estadísticas más elevadas vinculadas a la caza furtiva se registran en Albardón, Zonda, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento", precisó.