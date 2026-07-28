La Fiesta Nacional del Sol se encamina a realizarse nuevamente en el predio de la Ciudad Deportiva, donde se encuentran el Estadio del Bicentenario y el velódromo Vicente Alejo Chancay. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, afirmó en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, que el lugar está “prácticamente confirmado” y señaló que durante agosto podrían anunciar oficialmente la sede y la fecha.

Aunque la decisión todavía no fue formalizada, Romero destacó los resultados obtenidos en las últimas dos ediciones y calificó como “un acierto extraordinario” el cambio de lugar dispuesto por el gobernador Marcelo Orrego.

“Para mí fue un gran acierto, porque a la gente le gusta el lugar, porque los accesos son más rápidos y porque en las dos fiestas tuvimos vientos y no tuvimos que suspender los dos tercios de la fiesta”, sostuvo.

El ministro explicó que, pese a las condiciones climáticas, el espectáculo central pudo realizarse dentro del velódromo y las presentaciones programadas en el estadio continuaron sin inconvenientes. La feria exterior, en cambio, sí debió cerrar durante una de las jornadas por el viento.

“En otro lado hubiéramos tenido que suspender todo”, aseguró Romero al destacar la infraestructura disponible para resguardar al público y sostener los espectáculos.

Fecha y lugar, pronto

El funcionario indicó que la organización continúa analizando distintas alternativas junto con otras áreas del Gobierno antes de realizar el anuncio definitivo. Ante la consulta sobre si el lugar y la fecha podrían confirmarse durante agosto, respondió afirmativamente.

Entre las variables evaluadas aparece la posibilidad de realizar la celebración durante un fin de semana largo, como ocurrió en la edición anterior. Romero sostuvo que esa experiencia funcionó bien, especialmente porque permitió desarrollar la primera jornada sin que el día posterior fuera laborable y utilizar el domingo luego de la suspensión de la feria por el viento.

“Está dentro de lo que estamos analizando”, afirmó.

La planificación también buscará evitar una superposición con la Fiesta Nacional de la Tradición, que se realiza en Jáchal. Romero aseguró que esa situación ya fue conversada y que el objetivo es que ambas celebraciones tengan su propio espacio dentro del calendario.

La posibilidad de noviembre

Otra de las alternativas mencionadas durante la entrevista fue realizar la FNS en noviembre, cuando comenzarán las operaciones de JetSmart en San Juan. La compañía anunció que sus vuelos estarán disponibles desde el 19 de ese mes.

Al planteársele la posibilidad de que la fiesta coincida con la llegada de la aerolínea, Romero respondió que “sería lo ideal”. Sin embargo, no confirmó que la celebración vaya a realizarse en noviembre ni vinculó oficialmente ambas fechas.

El 19 de noviembre se ubica, además, en la previa del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La coincidencia con un fin de semana largo es uno de los factores que el Ministerio tiene bajo análisis, pero la fecha definitiva recién se conocería con el anuncio oficial.