El Bloquismo rechazó el reclamo territorial impulsado por La Rioja

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja continúa sumando repercusiones políticas. El Partido Bloquista manifestó públicamente su rechazo al reclamo territorial impulsado por la provincia vecina y ratificó su respaldo a las acciones destinadas a defender los límites y recursos sanjuaninos. A través de un comunicado firmado por su presidente, Luis Rueda, la fuerza política expresó su “más enérgico rechazo” a las iniciativas promovidas desde la vecina provincia.

“El intento de avanzar sobre territorio sanjuanino mediante iniciativas promovidas por el Gobierno de La Rioja no puede ser aceptado”, señalaron desde el partido, al tiempo que remarcaron que los límites provinciales se encuentran establecidos por normas nacionales vigentes y forman parte de la historia y la identidad de San Juan. Esto involucra áreas de interés turístico y minero.

El pronunciamiento del Bloquismo se suma a otras expresiones políticas e institucionales que surgieron luego de que la Legislatura riojana aprobara un proyecto declarando la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, norma sancionada en 1968 que definió los límites entre ambas provincias y que favorece la posición sanjuanina en la disputa.

Desde el partido sostuvieron que ningún planteo unilateral puede poner en duda la integridad territorial de San Juan ni afectar recursos estratégicos que pertenecen legítimamente a la provincia.

En el documento, la conducción bloquista destacó además la necesidad de mantener una postura firme frente al conflicto y acompañó las acciones institucionales que impulse el Gobierno provincial para defender los derechos territoriales de San Juan. “Como fuerza política profundamente arraigada en la defensa de los intereses provinciales, sostenemos que ningún intento unilateral puede poner en duda la integridad territorial de San Juan”, señalaron.

La fuerza también convocó a la dirigencia política, a las instituciones y a la comunidad sanjuanina a mantener una posición común frente a la controversia. “Por encima de cualquier diferencia partidaria, existen causas que requieren el compromiso de todos los sanjuaninos. La defensa de nuestro territorio es una de ellas”, concluye el comunicado.

La disputa entre San Juan y La Rioja tiene como eje sectores estratégicos ubicados entre el Cerro El Potro y la zona de Ischigualasto, donde confluyen intereses vinculados al turismo, la minería y el desarrollo económico regional. Mientras el Gobierno riojano impulsa acciones judiciales para revisar la delimitación vigente, San Juan sostiene que los límites provinciales están plenamente consolidados y respaldados por la legislación nacional.