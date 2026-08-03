Con el Día del Niño cada vez más cerca, las jugueterías del microcentro sanjuanino ya se preparan para una de las fechas comerciales más importantes del año. Aunque el mayor movimiento de compradores suele concentrarse durante la última semana, las consultas comenzaron y dejaron al descubierto una tendencia que se repite en los comercios relevados por DIARIO HUARPE: los juguetes importados ganan cada vez más espacio en las góndolas y ayudan a mantener los precios en niveles similares a los del año pasado.

En Rodney, su propietaria, Elizabeth Montilla, explicó que actualmente el 70% de los juguetes que comercializan son importados y el 30% restante corresponde a fabricantes argentinos, una proporción que aumentó respecto de 2025. "El importado va ganando mucho campo", aseguró. Si bien reconoció que este año registraron aumentos de entre el 16% y el 20%, aclaró que la competencia con los productos del exterior obligó a las empresas locales a moderar sus listas de precios.

En ese sentido, destacó que el comercio continúa apostando por marcas tradicionales como Yolibel, Rondi y Duravit. "Las fábricas locales buenas se van a seguir manteniendo, pero se han tenido que cuidar mucho con sus listas de precios, lo cual es muy bueno", afirmó.

Desde Multimundo, la encargada Natalia Salem coincidió en que la mayor llegada de productos importados permitió ampliar la oferta e, incluso, incorporar artículos más económicos. "Muchos precios se han mantenido. Inclusive llegaron productos más baratos porque tenemos mucha importación, sobre todo de China. Son juguetes económicos, novedosos y con mucha salida", explicó.

En El Rey, el encargado Sergio Carrizo también aseguró que toda la mercadería para la temporada ya está exhibida y que los valores prácticamente no presentan diferencias con los del año pasado. "Ya tenemos todo instalado y no estamos con aumentos importantes respecto de años anteriores", comentó.

Aunque las familias ya comenzaron a recorrer las jugueterías para comparar precios, los comerciantes coinciden en que el verdadero movimiento llegará durante la última semana previa al Día del Niño. Rodney, Multimundo y El Rey mantienen buenas expectativas y esperan que esa fecha vuelva a convertirse en uno de los momentos más fuertes del año para el sector.

Los juguetes más buscados

Las tendencias de este año vuelven a estar marcadas por las películas, las series y las redes sociales.

En Rodney, Montilla aseguró que continúan liderando las consultas las líneas de Toy Story, Cars, Avengers y Spider-Man, con precios desde los $30.000. También reaparecen personajes clásicos como Hello Kitty, mientras que las muñecas Cry Babies rondan los $40.000. Los juegos con slime y los squishies parten de los $34.000. De todos modos, aclaró que existe una amplia variedad de opciones según el tamaño y la calidad del producto: "Tenemos juguetes desde $7.000 hasta $700.000, como los autos a batería".

En Multimundo, una de las novedades son las Guerreras K-Pop, con muñecas desde $6.999 y sets por $20.999. También se destacan los bebotes con accesorios desde $38.900. Entre los niños, los productos más buscados son los autos a control remoto, los trenes y los vehículos de Fórmula 1, con precios desde $45.900.

Por su parte, en El Rey aseguraron que los clásicos siguen encabezando las ventas. Entre las niñas sobresalen los bebotes, con valores que van desde los $3.700 hasta los $49.900, además de cocinitas y tocadores desde los $30.000. Para los niños, la mayor demanda se concentra en camiones, autitos a control remoto y pistas de carreras. Los autitos parten de los $14.990, los camiones cuestan desde $17.990 y las pistas desde $43.990. También mantienen una buena salida los juguetes vinculados al fútbol, como las pelotas, con precios desde $8.990.