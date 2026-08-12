El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Esteban Costela, aseguró que el impacto de la minería en el mercado inmobiliario local todavía no se siente de manera concreta, aunque reconoció que las consultas de inversores externos ya comenzaron a llegar.

"Todo lo que sea invertir en infraestructura es bueno, así que eso va a generar una buena llegada a todos. Es muy pronto para todavía haber comenzado a recibir; no hemos recibido, no ha tenido un impacto ya en la gente", afirmó Costela en diálogo con DIARIO HUARPE.

El referente del sector inmobiliario explicó que, desde que San Juan empezó a sonar fuerte en el mapa minero, las consultas no se hicieron esperar. "Estamos recibiendo consultas y llamados. En mi caso en particular, con algunas personas de Buenos Aires, algunos inversores, viendo en qué se puede invertir en San Juan, porque en general se ve que San Juan es una de esas joyas donde se puede venir a invertir", señaló.

Los dueños quieren aumentar

Costela identificó una demanda concreta que ya comenzó a manifestarse: la falta de casas de calidad para ejecutivos y personal jerárquico de las empresas mineras. "En una primera instancia, nosotros notamos que había un déficit de casas de tres dormitorios, de calidad, con patio, pileta, de buena calidad para clase gerencial", explicó.

El dirigente también mencionó que algunos propietarios ya empezaron a especular con subir los precios de alquileres, aunque advirtió que no todas las propiedades son aptas para la minería. "Hay gente que piensa que su casa que alquilaba normalmente por un precio, ahora la va a poder alquilar por un 20, 30, 50% más a minería. Y bueno, no todas las propiedades son ideales para una empresa minera o empresa de servicios mineros", aclaró.

El temor de los inquilinos

Consultado sobre el temor de los inquilinos ante una posible suba de precios, Costela consideró que la preocupación es válida, pero recordó experiencias anteriores. "Me pasó en el anterior boom minero que muchas de las personas que no trabajaban para mineras, sus ingresos habían subido porque había más dinero en la calle, porque se trabajaba más, porque había más inversión en el mismo San Juan. Entonces, se fue equiparando con el aumento de ingresos y el derrame que producía la minería", sostuvo.

"Entiendo el temor, pero no podemos hacer futurología, veremos qué pasa con el tiempo", agregó.

Terrenos accesibles y sobreoferta

En cuanto a los terrenos, Costela afirmó que hoy hay una sobreoferta con precios accesibles. "Yo tengo, por ejemplo, ex San Martín, lotes en 9.000 dólares. Después tengo en Pocito lotes en 12, 13.000 dólares, lotes de 800 metros cuadrados, muy lindos lotes. Y te estoy hablando todo con servicios en la puerta y escritura en la mano", detalló.

El precio normal de un lote en Capital, Rivadavia, Rawson o Pocito se ubica entre los 20.000 y 30.000 dólares, aunque advirtió que "podés conseguir por 13, por 14, por 12".

Galpones y terrenos industriales

En el rubro de galpones y terrenos industriales, Costela señaló que hay disponibilidad, pero también desafíos. "Las dimensiones que pide la minería, que requieren las empresas mineras, son grandes, son galpones más grandes que los que hay hoy construidos", explicó. También mencionó que muchos galpones no tienen final de obra o habilitaciones al día, lo que dificulta su uso para empresas mineras.

"Las empresas mineras necesitan habilitar todo. Necesitan final de obra de todo, planos eléctricos. Y muchos de los galpones que hay se quedaron en el tiempo y o no están actualizados o no tienen, nunca tuvieron final de obra", advirtió.

Expectativas a futuro

Para el referente del sector inmobiliario, el verdadero impacto de la minería en el mercado local se verá más adelante. "El boom minero va a ser a fines del 2027, 2028, una cosa así", estimó.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario sanjuanino espera con precios accesibles y una oferta variada, a la espera de que la minería empiece a mover la aguja.