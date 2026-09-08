El crecimiento de la actividad minera en San Juan no solo genera nuevas oportunidades para proveedores y trabajadores, sino que también elevará las exigencias sobre cómo deberán funcionar las empresas que busquen integrarse a la cadena de valor. Según explicó Luis Muñoz, contador público nacional y miembro de la Comisión de Ética y Compliance del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, el cumplimiento de normas y estándares internacionales tendrá cada vez más peso.

“Las mineras suelen ser empresas multinacionales o de capital extranjero regidas por estrictas normativas internacionales, a las cuales los proveedores locales deben ajustarse obligatoriamente”, sostuvo Muñoz en diálogo con DIARIO HUARPE.

El especialista explicó que el compliance no se limita al cumplimiento formal de las normas. También implica establecer procedimientos, controles y una cultura interna que permita que toda la organización actúe bajo esos criterios.

En ese escenario, consideró que San Juan atraviesa una etapa diferente a la de los primeros grandes proyectos mineros. “En los comienzos de la minería en la provincia, con proyectos de gran envergadura como Veladero o Pascua-Lama, los procesos de cumplimiento eran más laxos. Sin embargo, esta nueva era que inicia ajustará las exigencias reglamentarias”, afirmó.

El cambio, según Muñoz, no alcanzará solamente a las empresas que tienen un contrato directo con una minera. También podrá extenderse a quienes integren la cadena como subcontratistas.

“Se demandará que tanto las empresas prestadoras de servicios directos como los subcontratistas indirectos —por ejemplo, un electricista que brinde servicios a un proveedor directo de la mina— demuestren un comportamiento alineado y cercano a los estándares de compliance”, explicó.

La transformación también abre un nuevo campo profesional. Muñoz destacó que el compliance no es exclusivo de los contadores y que pueden intervenir especialistas de distintas disciplinas, de acuerdo con las necesidades de cada organización.

“Ahí radica un importante nicho de mercado para el profesional”, señaló. En ese sentido, mencionó áreas como el compliance legal para abogados, los aspectos vinculados a la construcción para ingenieros y arquitectos y el trabajo de Recursos Humanos para transmitir estas prácticas al conjunto del personal.

El proceso cobra especial importancia frente al crecimiento que esperan generar proyectos como Los Azules y Vicuña. Muñoz sostuvo que la expansión está impulsando además una migración de empresas vinculadas al sector petrolero hacia la actividad minera, atraídas por las nuevas inversiones y el régimen de incentivos.

Para contador, esta transformación obliga a que las empresas locales se preparen antes de intentar ingresar a la cadena minera. “El compliance consiste básicamente en el cumplimiento correcto de las normas”, explicó, aunque remarcó que los especialistas en esta área trabajan además sobre los detalles, las formas y la construcción de una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.

El desafío, entonces, no estará solamente en contar con capacidad técnica para prestar un servicio. Los proveedores deberán demostrar también que cuentan con procesos internos, controles y prácticas compatibles con las exigencias de las compañías mineras con las que buscan trabajar.