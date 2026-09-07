Anses inicia este próximo martes 8 de septiembre el calendario de pagos de distintas prestaciones.

Pensiones No Contributivas

Comienza el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC). En esta primera jornada, los titulares cuyos documentos terminen en 0 y 1 podrán cobrar su haber correspondiente.

Además del monto de la prestación, recibirán el bono de $70.000 quienes cumplan con las condiciones establecidas para acceder al refuerzo.

Jubilaciones y pensiones

También comienza el calendario para los jubilados y pensionados que perciben un haber que no supera el mínimo.

Este martes 8 de septiembre podrán cobrar quienes tengan documentos terminados en 0. El pago incluye el haber mensual, el aumento por movilidad del 2,11% y, para quienes correspondan, el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tienen pagos previstos para este martes.

En ambos casos, la jornada corresponde a quienes tengan el documento terminado en 0.

Asignaciones Familiares de PNC

En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el cronograma contempla todas las terminaciones de documento.

Los titulares podrán percibir estas asignaciones hasta el 9 de octubre, de acuerdo con el calendario informado por Anses.

Todas las prestaciones tienen aumento

Los pagos que comienzan este martes incluyen el incremento correspondiente a la movilidad previsional de septiembre, que es del 2,11%.

De esta manera, los beneficiarios que cobran durante la jornada deberán tener en cuenta tanto el aumento aplicado a sus prestaciones como, cuando corresponda, el refuerzo de $70.000.