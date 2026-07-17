La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 17 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes, que incluye jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones.

Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran este viernes si sus documentos terminan en:

DNI finalizados en 6.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Perciben sus haberes este viernes los beneficiarios con:

DNI terminados en 6.

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Este viernes cobran los titulares con:

DNI finalizados en 6.

Asignación por Embarazo (AUE)

El cronograma indica que este viernes cobran las personas con:

DNI terminados en 4.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Reciben el pago quienes tengan:

DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento continúan disponibles para:

Todas las terminaciones de DNI, con plazo de cobro hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

También permanecen habilitadas para:

Todas las terminaciones de documento, con fecha límite de cobro hasta el 11 de agosto.

Anses recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de manera online a través de Mi Anses o desde el calendario oficial del organismo, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.