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El calendario de pagos de este viernes 17 de julio para Anses
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 17 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes, que incluye jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones.
Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran este viernes si sus documentos terminan en:
DNI finalizados en 6.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
Perciben sus haberes este viernes los beneficiarios con:
DNI terminados en 6.
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Este viernes cobran los titulares con:
DNI finalizados en 6.
Asignación por Embarazo (AUE)
El cronograma indica que este viernes cobran las personas con:
DNI terminados en 4.
Asignación por Prenatal y Maternidad
Reciben el pago quienes tengan:
DNI terminados en 6 y 7.
Asignaciones de Pago Único
Las prestaciones correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento continúan disponibles para:
Todas las terminaciones de DNI, con plazo de cobro hasta el 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
También permanecen habilitadas para:
Todas las terminaciones de documento, con fecha límite de cobro hasta el 11 de agosto.
Anses recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de manera online a través de Mi Anses o desde el calendario oficial del organismo, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.