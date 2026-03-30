El calor continuará siendo protagonista en San Juan al menos hasta mediados de la semana, en el marco de un fenómeno climático que mantiene temperaturas elevadas para esta época del año. Según el pronóstico, las jornadas del lunes 30 y martes 31 de marzo estarán marcadas por máximas de hasta 36°C y escasas probabilidades de lluvias, extendiendo una seguidilla de días típicamente veraniegos en pleno otoño.

Para este lunes, se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones. La temperatura mínima rondará los 23°C y la máxima alcanzará los 35°C, con viento del sector sur entre 13 y 31 km/h. Incluso hacia la noche, el alivio será limitado, con registros cercanos a los 31°C.

El martes presentará condiciones muy similares. La mínima se ubicará en 24°C y la máxima trepará hasta los 36°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y, aunque existe una leve probabilidad de lluvias (entre 0% y 10%), no se esperan cambios significativos. El viento rotará del norte al sudeste con intensidad moderada.

¿Hasta cuándo durará el calor?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este episodio de temperaturas elevadas responde a un “bloqueo atmosférico”, un fenómeno que impide el avance de frentes fríos y prolonga las condiciones estables.

En el caso de San Juan y gran parte del centro y norte del país, este patrón mantendrá el calor al menos hasta el miércoles 1 de abril, cuando se espera un leve descenso térmico. Para ese día, la máxima bajaría a unos 28°C, mientras que el jueves y viernes las temperaturas continuarían en descenso, con máximas cercanas a los 27°C.

Este comportamiento implica que las altas temperaturas persistirán durante los primeros días de la semana, con una mejora gradual recién hacia el cierre.

Un otoño con características de verano

El fenómeno genera una anomalía térmica de entre 4 y 5 grados por encima de los valores normales para la época, con mínimas elevadas y poco alivio nocturno. Además, la falta de inestabilidad refuerza la continuidad del calor.

Así, San Juan atraviesa jornadas atípicas para fines de marzo, con condiciones que se asemejan más al verano que al inicio del otoño, y con un cambio de tendencia que recién comenzaría a percibirse hacia el final de la semana.