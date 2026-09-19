El calor no para y llega el viento: el tiempo de San Juan para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado una jornada templada en San Juan, caracterizada por la presencia de nubosidad variable en el cielo y un incremento importante en la intensidad de las corrientes de aire durante el tramo final del día.

El inicio del día presentó condiciones de relativa estabilidad en toda la región. Durante las primeras horas de la madrugada se registró un firmamento parcialmente cubierto acompañado por una circulación de aire leve proveniente del sector noroeste. Al llegar la mañana, el escenario se mantuvo sin grandes alteraciones, con la única salvedad de que la orientación de la brisa comenzó a desplazarse progresivamente hacia el norte.

A medida que transcurran las horas, la cobertura nubosa irá en aumento hasta dejar un paisaje mayormente nublado. A lo largo de la tarde, la permanencia del viento desde el norte acompañará el ascenso térmico hasta alcanzar la marca máxima de la jornada, estimada en 29°C, partiendo de una marca mínima de 14°C anotada en el arranque del sábado.

La modificación más notoria en las condiciones ambientales se manifestará sobre el cierre del día. Hacia la noche, la dirección de las corrientes rotará hacia el oeste y se espera que alcancen ráfagas de hasta 50 km/h. Este fenómeno provocará un paulatino descenso de la temperatura, que se ubicará en torno a los 24°C al finalizar la jornada.