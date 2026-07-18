Argentina está a un paso de bordarse la cuarta estrella de su historia. Este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), se enfrentará a España en el MetLife Stadium de New York/New Jersey por la gran final del Mundial 2026 para perseguir un nuevo título en su séptima presentación en un partido de estas características.

Con ocho goles en la fase de grupos, la Selección acumuló en total hasta acá 19 anotaciones a su favor con las victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1). Lionel Messi es el máximo anotador (8) y el que más asistió en el equipo (4).

Argentina 3 – Argelia 0

Messi abrió el Mundial 2026 con una actuación de antología. El 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección goleó 3-0 a Argelia en su debut como campeona defensora. Los tres goles llegaron con la firma del mismo autor: el capitán anotó en el minuto 17 con un remate de 20 metros tras una asistencia de Rodrigo De Paul, amplió la ventaja en el 60 tras un error del arquero Luca Zidane —hijo del exfutbolista francés— y cerró la cuenta en el 76 con un disparo al ángulo inferior luego de un pase de Nicolás González. El triplete igualó el récord histórico de goles en Copas del Mundo del alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

Argentina 2 – Austria 1

Seis días después, el 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Argentina superó a Austria por 2-0 y selló su clasificación a la siguiente ronda. Messi falló un penal en la primera etapa, pero convirtió en el minuto 38 para superar a Klose como el máximo goleador de la historia del torneo, con 17 anotaciones. En el tiempo adicional, el capitán marcó el segundo tanto para llegar a 18 goles en Mundiales. Los cinco goles de la Albiceleste en las dos primeras fechas llevaban la misma firma.

Jordania 1 – Argentina 3

El 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos, Argentina derrotó 3-1 a Jordania en Arlington y terminó primera del Grupo J con puntaje perfecto. Giovani Lo Celso abrió el marcador en el minuto 19 con un remate libre desde el borde del área, y Lautaro Martínez convirtió un penal en el 31 tras una jugada caótica que incluyó una falta sobre Marcos Senesi. Mousa Al-Tamari descontó para Jordania en el 55. Messi, que ingresó desde el banco, anotó de tiro libre en el 80 para convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de Copa del Mundo, con 19 goles en el torneo.

Argentina 3 – Cabo Verde 2

El 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, llegó el primer susto serio del torneo. Argentina necesitó el tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde por 3-2 en los 16avos de final. Messi anotó en el minuto 29 su vigésimo gol mundialista, pero Deroy Duarte empató en el 59 para forzar el alargue. Lisandro Martínez devolvió la ventaja a los dos minutos del tiempo extra, aunque Sidny Lopes Cabral volvió a igualar con un remate de larga distancia que se coló en el ángulo superior en el 103. Fue el cabezazo de Cristian Romero en el minuto 111, desde un córner de Messi, el que terminó en autogol de Diney Borges y selló la clasificación.

Egipto 2 – Argentina 3

El 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina protagonizó una de las remontadas más dramática del torneo. En los octavos de final ante Egipto, la selección de Lionel Scaloni llegó al minuto 79 con una desventaja de 2-0 -Yasser Ibrahim había anotado de cabeza en antes del cuarto de hora de juego y Mostafa Zico marcó en el 67 luego que el VAR anulara un primer tanto suyo por falta en el inicio de la jugada. Entonces, Messi cargaba además la mochila de un penal fallado en la primera mitad. Cristian Romero descontó de cabeza en el 79 con un centro del astro rosarino, quien cuatro minutos después empató con una volea que rebotó en el travesaño y entró, para su octavo gol del torneo y el 21° en Mundiales. Enzo Fernández completó la remontada en el minuto 92 con un cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez.

Argentina 3 – Suiza 1

El 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Argentina derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, aunque nuevamente necesitó la prórroga. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el minuto 10 con un cabezazo en un córner ejecutado por Messi. Dan Ndoye igualó para los suizos en el 67, pero cinco minutos después Breel Embolo fue expulsado tras revisión del VAR por simulación, y Argentina jugó el resto del encuentro con un hombre más. Con el marcador en 1-1 al cabo de los 90 minutos, Julián Álvarez resolvió el partido en el 112 con un remate de larga distancia que se clavó en el ángulo superior. Lautaro Martínez anotó en el 121 para sentenciar el partido.

Inglaterra 1 – Argentina 2

El 15 de julio sin dudas que quedará grabado en la historia como uno de los partidos más épicos del seleccionado en las Copa del Mundo. Anthony Gordon sorprendió a una defensa argentina que estaba mal parada para darle un cachetazo al equipo cuando mostraba su mejor versión, pero otra vez el corazón albiceleste se impuso sobre Inglaterra: Enzo Fernández sacó un zapatazo brillante a los 84 minutos para igualar y Lautaro Martínez apareció a los 91 minutos para firmar la remontada 2-1 que significó el pase a la séptima final para Argentina en su historia. ¿El detalle? En ambos casos la asistencia fue de Lionel Messi, figura excluyente del equipo en el certamen a sus 39 años.

