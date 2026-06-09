Un gran diluvio azotó la ciudad de Alabama y el Jordan-Hare Stadium de Auburn donde jugarán Argentina contra Islandia (esta noche a las 22 hs). estaba cubierto de agua, no solo el campo de juego, también en las tribunas. Pero gracias al sistema de drenaje del estadio, rápidamente el agua empezó a evacuarse y está todo en condiciones para celebrar el partido amistoso.

Las puertas de ingreso para el público están abiertas y todo está volviendo a la normalidad ante el cese del fenómeno climático. Ante las especulaciones y temores a que el encuentro se suspenda, la logística del estadio hizo su trabajo en pocos minutos.

El césped del estadio con capacidad para 88.000 espectadores se vio completamente cubierto por el agua, en los escalones de las tribunas comenzaron a formarse cascadas y los pasillos quedaron completamente inundados.

Cabe remarcar que esta ciudad posee un clima tropical, ya que se encuentra al sureste del país, cerca del estado de Florida, el más azotado por este tipo de condiciones climáticas.

Teniendo en cuenta esto, el sistema de drenaje del recinto es de primer nivel mundial y actuó en consecuencia: apenas cesó la lluvia, el agua comenzó a disiparse y en minutos desaparecieron los charcos.

Además, varios trabajadores del estadio ingresaron al campo de juego con rodillos y secadores para colaborar con el secado.