El cantante Callejero Fino seguirá detenido durante otros 15 días

El abogado de Callejero Fino, Diego Storto, aseguró que el cantante se encuentra confiado luego de declarar ante la Justicia en la causa por portación de arma de guerra. El artista permanece detenido desde hace 2 semanas y la investigación tendrá una prórroga de 15 días.

“Obviamente es una mala condición”, reconoció Storto en diálogo con C5N, aunque sostuvo que su defendido mostró confianza después de la audiencia. Para el abogado, la declaración podría resultar clave para avanzar en la investigación.

Storto también cuestionó la estrategia de la defensa anterior, que había decidido que Callejero Fino no declarara durante los primeros días de la causa. “Entiendo que declaró lo que quizá debió haber declarado antes”, afirmó.

Las nuevas pruebas

Durante los próximos 15 días se realizarán distintas medidas de prueba. Entre ellas estarán las pericias sobre los teléfonos del cantante y otros procedimientos destinados a verificar la versión presentada durante la audiencia.

El abogado evitó revelar detalles de la declaración para no afectar las próximas medidas de investigación. Según explicó, la fiscalía habilitó la producción de pruebas durante esta nueva etapa.

Uno de los principales elementos del expediente es el arma encontrada dentro de la camioneta que conducía Callejero Fino. La defensa sostiene que la fiscalía deberá demostrar que el arma pertenecía al cantante.

Qué dijo sobre el arma

Storto explicó que el arma tenía la numeración limada, aunque mediante un revenido químico se logró establecer su identificación original. Según el abogado, ese procedimiento permitió determinar que el arma no estaría vinculada con otro delito.

La causa se inició luego de la detención del artista en Tigre, donde circulaba en una camioneta sin patente y fue encontrada un arma en el interior del vehículo.

Respecto de la posibilidad de que Callejero Fino recupere la libertad después de los 15 días de prórroga, Storto evitó anticipar una resolución favorable.

“No estoy diciendo que va a quedar libre, ni mucho menos”, aclaró el abogado, aunque expresó una perspectiva positiva sobre el futuro judicial del cantante: “Con la sensación de que vamos a tener un buen resultado”.