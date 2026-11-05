La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan impulsó una estrategia denominada "Capital Sale", que se extiende hasta el 9 de noviembre. La iniciativa busca contrarrestar las compras compulsivas por Internet por un lado (donde el CyberMonday acapara y concentra el mayor flujo de comercio electrónico masivo) y por otro, captar a los consumidores locales.

Marcelo Quiroga, titular de la cámara, analizó el panorama actual y explicó a DIARIO HUARPE, cómo fue el comportamiento de los consumidores durante los primeros días en esta "guerra de promociones" entre el "compre sanjuanino" que promueve el Capital Sale y el CyberMonday con ofertas tentadoras desde Buenos Aires y del exterior.

Quiroga detalló que el movimiento arrancó de menor a mayor, siendo los primeros días de más consulta y averiguación antes de la compra efectiva. Los rubros más requeridos a nivel local son indumentaria, calzado y celulares, en contraposición con las estadísticas nacionales que ubican a indumentaria, viajes y electrodomésticos como lo más consultado.

En líneas generales, Quiroga sintetizó que "tenemos una excelente respuesta: de unos 200 locales que integran el micro y macrocentro sanjuanino, hay 150 adheridos, lo que representa aproximadamente un alto grado de convocatoria. Están incluidos desde Casa 2000, locales gastronómicos, todos los locales de galerías comerciales céntricas como Factory, pasando por Vallejo, Nico Calzado, Chimentin, Vilgar, Infrance, Quintana Rô, Continente, Bulgari Joyas, Wendy, entre muchos otros".

"Los primeros días fueron de mucha consulta y averiguación más que de compra efectiva, pero a esta altura de la semana, las ventas se concretaron con más fuerza. La estrategia de difundir por redes sociales nos funcionó para que el vecino se entere, visite el local y concrete la compra. Es un gran paliativo, un poco de agua en el desierto para sostener las ventas antes de las fiestas", comentó con confianza el representante.

Desde la cámara mercantil, Quiroga enfatizó en lo cualitativo de la inmediatez del servicio de venta y postventa: "De esta manera, el comercio electrónico deja de ser una competencia destructiva para nosotros y pasa a ser un flujo que nos derrama beneficios", afirmó.

Además de los descuentos, Quiroga aseguró que se sumaron las tarjetas provinciales con cuotificación y créditos personales, más los bancos con reintegros importantes en cada comercio. "Esto nos viene muy bien porque noviembre es un mes "plancha", ubicado entre el Día de la Madre y las fiestas de fin de año, donde la gente suele frenar el gasto para priorizar las vacaciones".

La batalla a las gigantes multinacionales

Aunque el concepto de Capital Sale les está dando resultados positivos, Quiroga advirtió que, en términos de volumen y estructura logística, es imposible hacerle la "guerra" a las grandes marcas y franquicias.

"El gigante te bombardea todo el día con descuentos en los celulares y redes sociales por todos los medios. Nuestra alternativa, es ofrecer en los locales adheridos descuentos reales y facilidades de pago inmediatas. Es como subirse al mismo movimiento y aprovecharlo", señaló.

La principal ventaja a favor y que es uno de los puntos de fortaleza, reside en "si entrás a una página web nacional o en Mercado Liber podés ver una zapatilla muy barata, pero cuando llega tenés que pagar el envío, la historia cambia y además, corres el riesgo de errarle al talle. En cambio acá te probás el calce justo —un jean, una zapatilla—, te lo llevás en el acto sin costo de encomienda y quizás terminás llevando un combo de remera y pantalón al mismo precio o mejor que en Internet".

Otro factor clave es el mecanismo de descuentos de entre el 20%, 30% y hasta el 50% con todos los medios de pago, cuotas sin interés (de 3 y 6 cuotas) y sin costos de envío.

Sin embargo, el Capital Sale no cuenta con un portal web centralizado, sino que son directamente los comercios adheridos al plan que deben estar debidamente identificados con un flyer institucional pegado en sus vidrieras.

Evaluaciones

Al comenzar noviembre, Quiroga, ya cuenta con un balance general sobre el desarrollo comercial este año para el sector y lo sintetizó en una sola frase "difícil y complejo", marcado por números negativos en la mayoría de los meses. "A excepción de junio, que tuvimos el Mundial y el Día del Padre, gracias a que la gente pudo usar el medio aguinaldo, el resto de los meses hubo profundos altibajos, cierres de locales y numerosos despidos".

Para concluir, rogó que a fin de año, las fiestas navideñas dén un "respiro". "Ojalá tengamos un alivio, en especial al pequeño y mediano comerciante, que es el que más sufre los márgenes ajustados frente a las grandes cadenas que consiguen achicando costos sin perder rentabilidad. En los departamentos alejados, la situación es idéntica, con mucho recambio de locales y ajustes constantes".