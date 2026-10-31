El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, brindó detalles sobre la esperada visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que su llegada tendrá un carácter pastoral, centrado en transmitir un mensaje de paz, unidad y acompañamiento a los fieles. En ese contexto, remarcó que el pontífice no buscará confrontar con sectores políticos ni realizar cuestionamientos personales.

Durante una conferencia de prensa, el referente de la Iglesia católica explicó que el viaje estará orientado principalmente al encuentro con la comunidad religiosa y a transmitir un mensaje de esperanza en medio de las tensiones que atraviesa la sociedad argentina.

"La visita es pastoral, no viene en una función diplomática, no viene a retar a nadie", sostuvo Rossi, según publicó Cadena 3. Además, señaló que León XIV llegará con la intención de acompañar espiritualmente a los creyentes, como un pastor que se acerca a su comunidad.

Las declaraciones del arzobispo se producen mientras Córdoba avanza con los preparativos para recibir al Santo Padre, en el marco de una visita que despierta expectativas tanto entre los fieles como en las autoridades eclesiásticas.

El mensaje que traerá León XIV a la Argentina

Rossi anticipó que las intervenciones del pontífice estarán atravesadas por llamados a la convivencia, el diálogo y la reflexión sobre los desafíos sociales.

Sin embargo, aclaró que el carácter conciliador de sus palabras no significa que evitará abordar cuestiones sensibles. Por el contrario, consideró que sus homilías podrían contener reflexiones que inviten a revisar las conductas individuales y colectivas.

"Su mensaje es de paz, de unidad e interpelativo también; seguramente chuzará porque no es un ingenuo", expresó el cardenal.

En esa línea, explicó que las palabras del Papa estarán dirigidas a toda la comunidad y que cada persona deberá interpretar las enseñanzas y reflexiones que surjan durante su paso por el país.

El arzobispo también destacó que la presencia de León XIV debe comprenderse desde su misión religiosa y no como una visita destinada a respaldar o cuestionar a dirigentes políticos.

Córdoba prepara una misa multitudinaria

Mientras crecen las expectativas por la llegada del pontífice, Córdoba trabaja en la organización de las distintas actividades previstas para recibirlo.

Uno de los acontecimientos centrales será la misa que se desarrollará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera una importante participación de fieles provenientes de distintos puntos del país.

Para garantizar el desarrollo de las actividades, la organización convocó a 10.000 voluntarios que colaborarán con las tareas logísticas y de asistencia a los asistentes.

Además de la celebración religiosa principal, se contemplan actividades vinculadas con la Catedral y el Arzobispado de Córdoba.

La visita de León XIV genera expectativas por su significado religioso y por la posibilidad de reunir a miles de personas alrededor de un mensaje de unidad, diálogo y esperanza.