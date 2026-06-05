La Corte de Justicia de San Juan encabezó una visita institucional al Centro Judicial Jáchal, cuya obra se encuentra en un 90% de avance y tiene prevista su finalización para fines de agosto o principios de septiembre. El nuevo edificio, considerado el más importante del norte provincial, concentrará toda la actividad judicial de la Segunda Circunscripción.

La recorrida fue liderada por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, junto al ministro Juan José Victoria, el fiscal general Guillermo Francisco Baigorrí y la defensora general Mónica Sefair. También participaron el intendente de Jáchal, Matías Espejo, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, además de jueces, fiscales, defensores y representantes de organismos judiciales.

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El complejo está ubicado sobre calle San Martín 454, a metros de la plaza principal de San José de Jáchal, y contará con una superficie total de 4.026 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

Según detallaron las autoridades, el edificio albergará los despachos de magistrados, fiscales, asesores de menores y defensores públicos, además de oficinas judiciales y un espacio destinado al Foro de Abogados. También incluirá sectores específicos para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y áreas jurisdiccionales, junto con personal de Alcaidía para la custodia de detenidos.

Durante la visita, Olivares Yapur señaló que, si bien no hay una fecha exacta, la intención es inaugurar el edificio en agosto, una vez que esté completamente operativo. En ese marco, aclaró que el ANIVI continuará funcionando en su actual ubicación, debido a la necesidad de evitar la revictimización de niños y preservar su tratamiento especializado.

El Centro Judicial Jáchal fue diseñado como un edificio inteligente, equipado con un sistema BMS que permitirá controlar y monitorear en forma centralizada la climatización, iluminación, ascensores, grupos electrógenos y sistemas de bombeo. Además, contará con un acceso secundario por calle Sarmiento, tanto peatonal como vehicular.

De la actividad participaron también jueces de Cámara, magistrados de la Segunda Circunscripción, jueces de paz, fiscales, defensores y representantes de instituciones vinculadas al ámbito judicial, en una jornada que marcó un paso clave hacia la puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura.