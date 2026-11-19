La tercera edición del Forum de la Fiesta Nacional del Sol se convirtió en un espacio para conectar a empresas sanjuaninas con potenciales socios y clientes de otras provincias y países. Cristian González, CEO de Nodos, empresa de tecnología, y presidente de CASETIC, destacó la importancia de estos encuentros y las oportunidades que generan para el sector empresarial y emprendedor.

En diálogo con DIARIO HUARPE, González valoró la presencia de empresarios de distintos lugares y la posibilidad de dar a conocer las propuestas locales. “La verdad que lo veo muy interesante. Estos escenarios nos permiten a nosotros, como sanjuaninos, conectarnos con gente de Chile, con gente de Buenos Aires, de distintas provincias que se han acercado acá”, expresó.

Un espacio para generar conexiones

El empresario consideró que estos encuentros también permiten poner en perspectiva y validar las propuestas que se desarrollan en San Juan. “La verdad que es súper enriquecedor. También poder validar lo que nosotros tenemos con otras personas”, sostuvo.

González resaltó que el Forum no se limita a las rondas de negocios, sino que incluye otras actividades destinadas a distintos sectores. En ese sentido, mencionó el espacio del Forum en el que se desarrollaron una hackatón y otras propuestas vinculadas al segmento emprendedor y empresarial.

La Fiesta del Sol y el impulso al sector local

Para el presidente de Casetic, la propuesta permite anticipar un espacio para el desarrollo empresarial y emprendedor, antes de dar lugar a las actividades destinadas a toda la ciudadanía. “Primero anticiparnos con la parte emprendedora, empresarial, de empuje local. Y después disfrutar un poco de todo lo que nos da la Fiesta del Sol”, explicó.

También vinculó el interés de empresas de otras provincias con la mirada internacional que tiene San Juan a partir de la minería del cobre. Según contó, distintas firmas de Buenos Aires se acercaron con interés en conocer el segmento empresarial y fueron invitadas a participar de las rondas de negocios.

Una evaluación después del encuentro

González señaló que la participación todavía estaba en marcha y que los resultados serían evaluados una vez finalizadas las actividades de la Fiesta Nacional del Sol. “Esto está arrancando. Así que es una maratón que es muy interesante”, manifestó.

El CEO de Nodos adelantó que el lunes o martes realizarían un balance de los contactos y las reuniones concretadas. Además, destacó que esos vínculos pueden abrir oportunidades para proyectar el cierre del año y comenzar el próximo período con nuevas conexiones comerciales.