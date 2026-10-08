La multinacional automotriz Stellantis advirtió que analiza la posibilidad de cerrar una o las dos plantas que posee en el país —ubicadas en la provincia de Córdoba y en la localidad bonaerense de El Palomar— debido a la falta de competitividad generada por la apertura indiscriminada de importaciones. Esta situación pone en riesgo directo los puestos de trabajo de unos 5.000 operarios.

El presidente de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, lamentó el impacto del actual escenario económico al señalar que “el mercado abierto definitivamente nos saca del juego”. Ambas plantas operan desde hace décadas, consolidándose bajo la firma Stellantis a partir de enero de 2021 tras la fusión internacional entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y el Grupo PSA (Peugeot, Citroën y DS).

El sector automotriz ha atravesado un período complejo durante los últimos dos años y medio, golpeado por el modelo de apertura comercial impulsado por el Gobierno de Javier Milei y por las ventajas competitivas que ofrece el mercado brasileño. Como antecedente de esta crisis, la empresa ya había despedido a unos 600 operarios meses atrás.

Consultado sobre el futuro de las instalaciones, Zola reconoció que la firma evalúa distintos escenarios: migrar la producción entre plantas, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o bien cerrar las dos.

Por su parte, el CEO en la Argentina, Martín Zuppi, defendió la producción local y aseguró que ambas plantas tienen garantizada su actividad para lo que resta de este año y el próximo. No obstante, admitió una contracción en las ventas de la marca Peugeot, que pasaron del 9% en 2025 al 5% en 2026, una caída que, según Zola, explica los ajustes requeridos en El Palomar.

Entre los factores que profundizan la crisis, la empresa destacó que el costo de la mano de obra en la Argentina es literalmente el doble que en Brasil. Asimismo, la compañía subrayó su dependencia del desarrollo de Peugeot en el mercado brasileño y del repunte de su economía, recordando que entre el 35% y el 40% de la producción de la planta bonaerense se exporta actualmente.

Aunque los rumores de cierre circulan desde hace tiempo, el titular de Stellantis ratificó que la producción por el momento continúa.