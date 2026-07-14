La FIFA lanzó una de las propuestas más llamativas del Mundial 2026: la venta de fragmentos originales del césped donde se disputará la final de la Copa del Mundo. El organismo ofrecerá piezas exclusivas para coleccionistas con certificado de autenticidad y precios que van desde los USD 450 hasta los USD 3.000.

El campo de juego corresponde al MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde se definirá al campeón mundial el próximo domingo 19 de julio desde las 16. Una vez finalizado el encuentro, la FIFA retirará parte del césped para transformarlo en un recuerdo oficial del torneo.

Un recuerdo exclusivo para coleccionistas

Cada fragmento será presentado dentro de una vitrina de acrílico de alta calidad e incluirá un dispositivo USB con un video de autenticación que certificará que el césped pertenece al estadio donde se jugará la final del Mundial.

La edición estándar tendrá un valor inicial de USD 450, mientras que las piezas de mayor tamaño podrán alcanzar los 3.000 dólares, dependiendo de sus dimensiones.

Desde la tienda oficial de la FIFA describieron el producto como "un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo".

La estrategia comercial de la FIFA durante el Mundial

La venta del césped forma parte de una amplia estrategia comercial impulsada por la FIFA durante la Copa del Mundo 2026, con productos y experiencias destinadas a los aficionados.

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de adquirir una réplica personalizada de la entrada de un partido, con el nombre del comprador y un asiento simbólico, por un valor de 19 dólares.

Además, los fanáticos pueden acceder al denominado "Super Shoutout", una experiencia que permite que el nombre de un hincha aparezca en las pantallas gigantes de los estadios durante la competencia. El servicio comenzó con un costo de USD 99 y actualmente se ofrece a USD 79.

La oferta también incluye otros productos oficiales, como un vinilo edición especial del Mundial 2026, valijas con la identidad visual del torneo y el álbum musical oficial de la Copa.

Un pedazo de historia mundialista

Con esta iniciativa, la FIFA busca ampliar el mercado de recuerdos oficiales y ofrecer alternativas para quienes quieran conservar un elemento vinculado a uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.

Para los hinchas que no puedan estar presentes en Nueva Jersey, llevarse un fragmento del césped donde se consagrará el próximo campeón del mundo se convirtió en uno de los objetos más exclusivos de esta edición de la Copa.