El Chalet Cantoni ofrecerá actividades que combinan vino, astronomía, música y emprendedurismo

El Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario esta semana de dos propuestas que buscan reunir cultura, conocimiento, producción local y entretenimiento en un mismo espacio. Las actividades se desarrollarán los días 12 y 14 de junio e incluirán experiencias vinculadas al vino, la astronomía, la música y el emprendedurismo.

La primera de ellas será “Experiencia Astrovinos”, prevista para el jueves 12 de junio a las 21. La iniciativa propone una combinación de degustación de vinos y divulgación científica, a través de un recorrido guiado que une saberes relacionados con la astronomía, la cultura y la producción vitivinícola sanjuanina.

La actividad incluirá una recepción con vermouth y cuatro degustaciones de vinos de Finca Magnolia. La experiencia contará con la participación de la sommelier María V. Cammilleri y del licenciado Arturo Sánchez, quienes acompañarán al público en una propuesta orientada a reflexionar sobre distintos aspectos del universo mientras se degustan productos regionales.

Las entradas tienen un valor de 30.000 pesos por persona y las reservas pueden realizarse telefónicamente.

La agenda continuará el sábado 14 de junio con una edición especial de la Feria Paseo Cantoni, organizada en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan y el Día del Padre.

La feria se desarrollará entre las 16 y las 20:30 y contará con entrada libre y gratuita. Según informaron desde la organización, participarán más de 80 emprendedores locales junto con representantes de la Dirección de Economía Social.

Además de los espacios de comercialización y exposición de productos, la propuesta incluirá espectáculos artísticos y actividades recreativas para toda la familia. Entre los números previstos se destacan la presentación de la violinista Rosabell Medero Rodríguez, intervenciones del mimo Luis Cravero y la participación de distintos DJ invitados.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre vecinos, visitantes, emprendedores y artistas, promoviendo el consumo de productos locales y el fortalecimiento de la identidad cultural sanjuanina.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte señalaron que ambas actividades forman parte de las acciones destinadas a impulsar la participación comunitaria, apoyar el trabajo de emprendedores y promover propuestas culturales abiertas a la comunidad.