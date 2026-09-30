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El Chalet Cantoni tendrá un taller de Chi Kung durante octubre
POR REDACCIÓN
El Espacio Cultural Chalet Cantoni abrirá una nueva edición del taller de Chi Kung (Qigong) durante octubre. Tras los encuentros realizados en junio y julio, la propuesta regresará todos los jueves, de 18:30 a 19:30, a partir del 1 de octubre.
¿Qué es el Chi Kung y cómo se practica?
El Chi Kung es una práctica de origen chino que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Los ejercicios requieren prestar atención a las distintas zonas del cuerpo involucradas en cada movimiento, además de coordinar la respiración y mantener el foco mental.
La disciplina está vinculada con principios de la Medicina Tradicional China y trabaja sobre la coordinación entre cuerpo, respiración y mente. Durante las clases se realizan secuencias de movimientos de baja intensidad que pueden adaptarse a las posibilidades físicas de cada participante.
Una práctica adaptada a cada persona
El taller está destinado a personas de diferentes edades y condiciones físicas. Pueden participar niños, adolescentes, deportistas, adultos y adultos mayores, ya que los ejercicios pueden adecuarse a las capacidades y necesidades individuales.
Uno de los principios de la propuesta es que el movimiento se adapte a la persona y no que la persona deba ajustarse forzosamente al ejercicio.
Respiración, concentración y movimientos suaves
Durante la práctica se busca generar un espacio de concentración mediante movimientos controlados y técnicas de respiración. La actividad apunta a favorecer la relajación y la percepción corporal, además de brindar un momento de pausa frente a las exigencias de la rutina cotidiana.
Desde la propuesta explicaron que no es necesario contar con experiencia previa para comenzar y que las actividades se desarrollan de manera progresiva.
Información para participar
El taller se realizará en el Espacio Cultural Chalet Cantoni todos los jueves de octubre, de 18:30 a 19:30, comenzando el 1 de octubre. Cualquier persona que esté interesada en prácticar la disciplina deberá contactarse al siguiente número: 2644 75-7318.
La actividad estará a cargo de una instructora con certificaciones obtenidas en Mendoza y Buenos Aires. Para participar no se necesita equipamiento especial: únicamente se recomienda asistir con ropa cómoda.