El Espacio Cultural Chalet Cantoni abrirá una nueva edición del taller de Chi Kung (Qigong) durante octubre. Tras los encuentros realizados en junio y julio, la propuesta regresará todos los jueves, de 18:30 a 19:30, a partir del 1 de octubre.

¿Qué es el Chi Kung y cómo se practica?

El Chi Kung es una práctica de origen chino que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Los ejercicios requieren prestar atención a las distintas zonas del cuerpo involucradas en cada movimiento, además de coordinar la respiración y mantener el foco mental.

La disciplina está vinculada con principios de la Medicina Tradicional China y trabaja sobre la coordinación entre cuerpo, respiración y mente. Durante las clases se realizan secuencias de movimientos de baja intensidad que pueden adaptarse a las posibilidades físicas de cada participante.

Una práctica adaptada a cada persona

El taller está destinado a personas de diferentes edades y condiciones físicas. Pueden participar niños, adolescentes, deportistas, adultos y adultos mayores, ya que los ejercicios pueden adecuarse a las capacidades y necesidades individuales.

Uno de los principios de la propuesta es que el movimiento se adapte a la persona y no que la persona deba ajustarse forzosamente al ejercicio.

Respiración, concentración y movimientos suaves

Durante la práctica se busca generar un espacio de concentración mediante movimientos controlados y técnicas de respiración. La actividad apunta a favorecer la relajación y la percepción corporal, además de brindar un momento de pausa frente a las exigencias de la rutina cotidiana.

Desde la propuesta explicaron que no es necesario contar con experiencia previa para comenzar y que las actividades se desarrollan de manera progresiva.

Información para participar

El taller se realizará en el Espacio Cultural Chalet Cantoni todos los jueves de octubre, de 18:30 a 19:30, comenzando el 1 de octubre. Cualquier persona que esté interesada en prácticar la disciplina deberá contactarse al siguiente número: 2644 75-7318.

La actividad estará a cargo de una instructora con certificaciones obtenidas en Mendoza y Buenos Aires. Para participar no se necesita equipamiento especial: únicamente se recomienda asistir con ropa cómoda.