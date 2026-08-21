El folclore de San Juan se prepara para vivir una de sus jornadas más emotivas y cargadas de simbolismo histórico. Horacio Villafañe, recordado popularmente como el Chango Huaqueño, regresará de forma definitiva a la tierra que no solo inspiró su canto y su obra, sino que también le dio su nombre artístico. El próximo sábado 5 de septiembre de 2026, fecha que coincide con la Fiesta del Molino Viejo, se llevará a cabo el traslado de sus restos desde el cementerio privado donde actualmente descansan en Pocito hacia su Huaco natal, en el departamento de Jáchal.

Un retorno esperado junto a Buenaventura Luna

Este traslado, que se realiza a casi un año de su fallecimiento ocurrido el 25 de agosto de 2025, tiene como objetivo principal rendir un profundo tributo popular a una de las voces más identitarias de la región.

El Concejo Deliberante de Jáchal aprobó de forma unánime y excepcional una ordenanza para donar un nicho de primera categoría en el cementerio de Huaco. Este sitio de descanso final, construido en una de las galerías del cementerio, no solo representa un tributo a su trayectoria de más de cien canciones y catorce discos editados, sino que marca el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso.

Hacia la creación de un panteón cultural

La iniciativa local busca evaluar a futuro, con el debido consenso de la familia de Villafañe, la creación de un espacio conmemorativo o panteón cultural en Huaco. Este lugar de memoria colectiva busca albergar y poner en valor a las figuras más influyentes de la cultura del norte sanjuanino, uniendo de manera física y simbólica el legado de Buenaventura Luna y el propio Chango Huaqueño, dos pilares ineludibles de la identidad musical de la provincia.

Una caravana popular para acompañar al cantor

La jornada del 5 de septiembre no será un simple acto administrativo, sino una verdadera manifestación de afecto popular. La organización planea realizar una gran caravana que partirá acompañando los restos del Chango Huaqueño. Músicos, familiares, amigos, vecinos y seguidores de diversas comunidades se acoplarán a lo largo del trayecto, rindiendo homenajes espontáneos en los distintos pueblos antes de su llegada definitiva al cementerio de Huaco. Este recorrido busca reflejar la estrecha relación que el artista mantuvo siempre con su público y su tierra. Aunque la organización todavía debe definir los puntos del trayecto, la meta es que el artista sea recibido con gran fervor popular.

La coincidencia con la Fiesta del Molino Viejo

La fecha elegida posee una gran mística y emotividad para la comunidad de Jáchal. El sábado 5 de septiembre se celebrará también la Fiesta del Molino Viejo en Huaco, un tradicional encuentro cultural dedicado a mantener encendida la obra de Buenaventura Luna.

Cabe recordar que este importante festival debió ser postergado meses atrás debido a la conmoción que generó la tragedia aérea ocurrida en el departamento de Valle Fértil. De este modo, la confluencia de ambos acontecimientos convertirá a esa jornada en un hito histórico para la preservación de la tradición folclórica.

El regreso definitivo del cantor a su pago chico

Nacido el 6 de noviembre de 1953 en Huaco, Horacio Villafañe llevó la esencia de su pueblo natal a cada escenario del país.

Su obra, cargada de relatos camperos, tonadas y un inmenso amor por sus raíces, trascendió las fronteras de la provincia.

Tras su fallecimiento, la posibilidad de que descanse definitivamente en el suelo que inspiró su nombre artístico y sus composiciones representa un acto de profunda justicia para la cultura local.

Para Huaco, recibir al Chango es recuperar a un hijo dilecto que vuelve a su hogar para quedarse eternamente. Su voz y su canto ya son eternos en el alma de su gente.